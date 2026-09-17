דקות ספורות בלבד הפרידו בין הפועל באר שבע להיסטוריה בדמות העפלה לשלב הליגה של ליגת האלופות לראשונה בתולדותיה.

אחרי המפלה שחטפה בשלב הפלייאוף של מוקדמות ליגת האלופות, הערב (רביעי) החלה באר שבע את מסעה האירופי במסגרת שלב הליגה של הליגה האירופית, מפעל הכדורגל השני בחשיבותו באירופה.

את הופעת הבכורה שלה במפעל במתכונתו החדשה, החלה באר שבע במשחק "בית" בבוקרשט כשאירחה את דינמו זאגרב הקרואטית.

באר שבע חסרה את לוקאס ונטורה ואיתי רוטמן הפצועים, וכן את אליאל פרץ וג'יבריל דיופ המורחקים ובכל זאת - במרבית שלבי המשחק הייתה עדיפה על האורחים הקרובים מקרואטיה.

האדומים מבירת הנגב של ישראל הגיעו למספר מצבי הבקעה, אך לא היו מרוכזים, כשהחמיצו שוב ושוב. זה נגמר כך, כשבאר שבע יוצאת עם תחושת חמצה, אך כזה שמביא לה נקודה אחת במחזור הפתיחה של שלב הליגה בליגה האירופית עם תיקו 0:0.