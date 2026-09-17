תלמידי ישיבת נחלת ישראל במגדל העמק יצאו השנה למיזם המסורתי של ביקור משפחות שכולות לקראת השנה החדשה, שאותו הוביל במשך השנים ראש הישיבה הרב שניאור קץ זצ"ל.

השנה הורחב המיזם, ולצד משפחות חללי מבצע צוק איתן הגיעו התלמידים גם למשפחות שאיבדו את יקיריהן במלחמת חרבות ברזל.

במסגרת הביקורים נפגשו התלמידים עם בני המשפחות, שמעו מהם על דמותם של הנופלים, על חייהם ועל גבורתם, ואיחלו למשפחות שנה טובה.

בין המשפחות שבהן ביקרו התלמידים היו רוחמה ושמואל גוטליב, הוריו של מתן גוטליב הי"ד שנפל במבצע צוק איתן; אלברט אלקובי, אביו של סא"ל נתי אלקובי הי"ד, אסף לוי אביו של סמ"ר יקיר לוי הי"ד ושלום שראל, אביו של רס"ן בניה שראל הי"ד.

הרב מאיר קץ, ראש ישיבת נחלת ישראל, סיפר על המשך המיזם שהנהיג הרב שניאור קץ זצ"ל ועל הרחבתו השנה. "זכינו השנה, ובנוסף למיזם השנתי שהוביל ראש הישיבה הרב שניאור קץ זצ"ל לביקור משפחות נופלי צוק איתן, להגיע גם למשפחות מנופלי מלחמת התקומה, לשמוע על הקדושים הי"ד ולהתחזק מאורם לקראת השנה החדשה".

אלברט אלקובי, אביו של סא"ל נתי אלקובי הי"ד, סיפר בהתרגשות על המפגש עם תלמידי הישיבה בבית יד לבנים. "היום זכיתי לארח בבית יד לבנים בחורי ישיבת נחלת ישראל ממגדל העמק", סיפר. "הם התקשרו מיוזמתם וביקשו לשמוע ולהגיד תודה לגיבורי ישראל. ישבו במשך שעתיים וקיבלו מצגת על גיבורי ישראל, ולא שכחו להביא שי צנוע".

התלמידים אצל הרב שלום שראל צילום: ללא