השיבנו אליך | ישיבת בני עקיבא נווה הרצוג

לקראת עשרת ימי תשובה, תלמידי ישיבת בני עקיבא נווה הרצוג התאחדו לביצוע מוזיקלי מרגש של מחרוזת שירי תפילה והתעוררות.

המחרוזת, שנושאת את רוח הימים הנוראים, משלבת את השירים "השיבנו", "ריבונו של עולם" ו"שערי שמים", בביצוע משותף של תלמידי הישיבה. במרכזה ניצבות המילים המוכרות ממגילת איכה, שהפכו לבקשה המלווה את עם ישראל מדור לדור: "השיבנו ה' אליך ונשובה".

הביצוע מבקש לחבר בין עולם הישיבה, התפילה והמוזיקה, ולהכניס את התלמידים והצופים לאווירת עשרת ימי תשובה - ימים שבהם התפילה מקבלת משמעות מיוחדת והלב מבקש להתקרב.

בסיום הסרטון מברך ראש הישיבה, הרב שרון צברי, את התלמידים, משפחותיהם ואת כלל הצופים: שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.

על הפקת המחרוזת הופקד הרב אברהם מיארה, את הביצוע הקולי העניקו תלמידי הישיבה, הצילום נעשה בידי דוד סתר, ועל עיצוב התמונה הופקד שי שמואל בן משה.