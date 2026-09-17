חברת התעופה אייר קנדה פתחה בחקירה נגד מנהל שירות בטיסותיה בעקבות אמירות אנטישמיות שיוחסו לו ברשתות החברתיות. כך דיווח העיתון "נשיונל פוסט".

דובר אייר קנדה, שון דייווידסון, אישר לעיתון כי העובד "הורחק ממילוי תפקידו", בעוד שהחברה מנהלת "חקירה מקיפה". בחברה לא ציינו אם ההרחקה היא בתשלום או ללא תשלום.

ההשעיה מגיעה לאחר שנמצא כי חשבון פייסבוק הנושא את שמו של מנהל השירות הכיל עשרות פוסטים שעסקו במלחמה בעזה. בפוסט מ-6 באוגוסט כתב: "זוהי שואה שמבצעים יהודים נגד אנשים שמסרבים לתת להם לגנוב את אדמתם", ואף תיאר את הציונות כ"רעה באותה מידה" כמו הנאציזם.

בפוסט נוסף שפרסם בשלהי אוגוסט הדהד תאוריית קונספירציה אנטישמית בדבר שליטה יהודית בתקשורת, וכתב: "זו הסיבה שאנחנו אף פעם לא שומעים את האמת על ישראל". בפוסטים שפרסם הגדיר שוב ושוב את המצב בעזה כרצח עם שמבצעת ישראל.

באפריל כתב: "האנשים ששולפים את 'קלף השואה' או את 'קלף האנטישמיות' - קלף ה'קורבן' הנצחי שלהם - בכל הזדמנות, מוציאים כעת להורג בני אדם רק כי אינם יהודים".

ב-27 בינואר 2025, יום הזיכרון הבינלאומי לשואה, כתב כי אינו רואה עוד את היום הזה או מכבד אותו "באותה פרספקטיבה בעבר, וזאת בשל מעשיה של ישראל ב-15 החודשים האחרונים".

"העובדה שהם עדיין משחקים את קלף הקורבן מול רצח עם היא מעוררת סלידה. אני מקווה שיום אחד מעשיהם יעלו בקנה אחד עם דבריהם", הוסיף.

איגוד העובדים הציבוריים של קנדה (CUPE), המייצג את עובדי אייר קנדה, מסר כי חטיבת עובדי החברה באיגוד מודעת למקרה. דובר מטעם האיגוד אמר לעיתון כי האיגוד "נמצא בקשר עם העובד וימלא את חובתו המשפטית לייצג אותו במהלך החקירה".

מאייר קנדה נמסר כי החברה "מגנה גילויי שטנה ועידוד אלימות מכל סוג שהוא".

החקירה מתנהלת ברקע הכנותיה של אייר קנדה לחידוש הטיסות לישראל. החברה הודיעה ביום שלישי כי הטיסות לישראל מתוכננות להתחדש ב-30 בנובמבר, לאחר שהושעו מאז מרץ בשל "המצב הצבאי במזרח התיכון".