נשיא המדינה, יצחק הרצוג, תוקף בחריפות את הסרט האנטי-ישראלי "נז"א" ואת יוצריו ויוצא להגנת חיילי צה"ל.

בראיון לכאן רשת ב' אמר הרצוג: "לכל יחידה בצה"ל יש יועץ משפטי שמלווה כל תהליך של קבלת החלטות. אני יודע על החלטות קבינט שעוכבו כדי שלא יהיה נזק - ולכן הסרט הזה מבחינתי הוא בושה וחרפה".

הרצוג נשאל לגבי סוגיית החנינה והמשך ניהול משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. הנשיא הבהיר כי ההליך המשפטי המתנהל משפיע לרעה על הציבור. "משפט נתניהו צריך להסתיים, התיק הזה קורע את החברה הישראלית וגורם לנזק ארוך טווח, חמור ומשמעותי".

בדבריו קרא הנשיא להגיע לסיום ההליך באמצעות אפיקים חלופיים והציע מתווה תיווך מטעמו. "אפשר למצות את עקרונות המשפט גם בהסדר. הצעתי לקיים גישור בחסות בית הנשיא אך ראש הממשלה טרם ענה, ואני משאיר את הדלת פתוחה בכוונה, כי אני חושב שזה נושא שבסופו של דבר יבוא גם לדיון ולהסדר".

בהמשך הריאיון התייחס הרצוג גם למערכת הבחירות הקרובה. "ישראל צריכה ממשלה יציבה אחרי הבחירות", אמר הנישא והבהיר כי בכוונתו לפעול במידת הצורך כדי למנוע קוטביות פוליטית מתמשכת. "במידה שתהיה סיטואציה פוליטית שמחייבת התערבות שלי - אעשה זאת".