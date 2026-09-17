בשבעה באוקטובר, בעוד אלפי חיילי מילואים מיהרו להתייצב ביחידותיהם, גם הרב מנחם פרל, ראש מכון צומת ולשעבר ראש ענף הלכה ברבנות הצבאית, חיפש היכן יוכל לתרום למאמץ הלאומי.

שיחת טלפון אחת עם הרב הצבאי הראשי, תא"ל הרב אייל קרים, שינתה את מסלול שירות המילואים שלו - והובילה אותו לאחד המקומות הקשים ביותר במלחמה: זיהוי חללי הטבח והלחימה.

בריאיון ל"ידיעות אחרונות" תיאר הרב פרל כיצד הגיע למחנה שורה, שם עסק תחילה בזיהוי חללים אזרחים ובהמשך גם חללי צה"ל. במשך חודשים ארוכים היה שותף להליכי הזיהוי ולהכנת הנרצחים והנופלים לקבורה - משימה קדושה, אך גם כזו שהותירה בו צלקות עמוקות.

לדבריו, המפגש היומיומי עם המראות הקשים, לצד המשפחות שחיפשו כל שביב מידע על יקיריהן, החל לתת בו את אותותיו. לאחר כחודשיים כבר הבין שאינו מצליח להתמודד לבדו ופנה לקציני בריאות הנפש.

אחד הרגעים המטלטלים ביותר הגיע כאשר גילה כי אחד החללים שאותם התבקש לזהות הוא בנה של עובדת במכון צומת. "זה הפיל אותי לגמרי לקרשים וביקשתי להשתחרר", סיפר.

גם לאחר שסיים את שירות המילואים, הקרב האמיתי מבחינתו רק החל. הוא פנה לאגף השיקום במשרד הביטחון, החל בטיפול פסיכולוגי ובהמשך מצבו הידרדר. התקפי חרדה, סיוטים ותגובות קשות לטריגרים שונים הפכו לחלק מחיי היום־יום שלו.

לפני מעט יותר משנה, במהלך חופשה עם רעייתו בחו"ל, חווה התקף חרדה חריף. בהמשך אושפז במסגרת טיפולית בכפר שאול, עבר ליווי פסיכיאטרי, השתלב בחווה שיקומית בצור הדסה, וכיום נעזר גם בכלב סיוע.

"לא חשבתי שאלך אי פעם לפסיכיאטר. מה, אני משוגע? אבל אני מבין היום שזה בהחלט עוזר", אמר בכנות.

הרב פרל מספר שגם כיום די בתמונה, בריח מסוים או בסיפור חדשותי כדי להציף מחדש את הזיכרונות. לעיתים הם שבים גם בלילות, בדמות סיוטים שאינם מרפים.

דווקא מתוך הכאב האישי החליט להפוך את המשבר לשליחות חדשה. הוא נרתם לעמותת "הבית", הפועלת להקמת מסגרת שיקומית ייעודית לחיילים חרדים המתמודדים עם פוסט־טראומה.

לדבריו, לצד ההערכה הרבה לעבודת אגף השיקום, קיימת מצוקה אמיתית של לוחמים חרדים שאינם מצליחים להשתלב במסגרות הקיימות בשל אי־התאמתן לאורח חייהם. הצורך בהפרדה, בסביבה תורנית ובמסגרת רגישה יותר לעולם הערכים שלהם, לדבריו, אינו מותרות אלא תנאי בסיסי להצלחת השיקום.

בכתבה ב"ידיעות אחרונות" הובא גם סיפורו של "אריה", שם בדוי, בן 31 מבני ברק, ששירת במילואים בפינוי ובזיהוי חללים. מאז המלחמה התקשה לשוב לעבודתו ולחיי המשפחה, ואף פרש ממספר מסגרות טיפול בשל חוסר התאמה לאורח חייו החרדי.

עבור הרב פרל, המאבק כבר אינו רק אישי. האיש שבמשך חודשים העניק כבוד אחרון לנופלים, מבקש כעת להבטיח שגם הלוחמים החיים, שנושאים עמם פצעים שאינם נראים לעין, יזכו למסגרת שתאפשר להם להשתקם באמת - מבלי לוותר על זהותם ואורח חייהם.