מבצע הנדסי יוצא דופן בקריית גת: מקווה טהרה בן כ-2,000 שנה ובמשקל 25 טונות הותק ממקומו בשלמ

חפירת הצלה ארכיאולוגית של רשות העתיקות, במימון רשות מקרקעי ישראל בהיקף של כ-28 מיליון שקלים, הובילה לתגלית היסטורית מרעישה בשכונת כרמי גת שבקריית גת: מקווה טהרה בן כ-2,000 שנה.

התגלית מספקת לראשונה עדות מוחשית לקיומו של יישוב יהודי מתקופת בית שני באזור התפר שבין שפלת יהודה לצפון הנגב - אזור שבו לא היו ידועים יישובים יהודיים מפרק זמן זה עד כה.

לצד המקווה, נחשפו באתר כלי מידה מאבן אשר אינם מקבלים טומאה על פי ההלכה, ממצא המחזק את זהותם היהודית של תושבי המקום. על פי הארכיאולוגים, היישוב ננטש במהלך מרד בר כוכבא ויושב מחדש רק כ-500 שנה מאוחר יותר, בתקופה הביזנטית.

כדי להגן על המבנה הקדום מפני עבודות הפיתוח המאסיביות בשכונה החדשה, נדרשו משמרי מינהל השימור ברשות העתיקות להוציא לפועל מבצע הנדסי-שימורי חסר תקדים: העתקת המקווה, שרוחבו כ-4 מטרים ומשקלו כ-25 טונות, בשלמותו אל אוצרות המדינה.

בתחילה הם חפרו סביב המקווה שהיה טמון באדמה, ביצעו מתחתיו קידוחים צפופים והשחילו קורות פלדה מיוחדות שאיפשרו לנתק את הגוש כולו מן הקרקע. אחר כך הטיח העתיק על הדפנות כוסה בגזות ובחומרי הדבקה למניעת התפוררות, והמבנה כולו נעטף וחוזק בחומר מוקצף לספיגת זעזועים.

המקווה מורם לשימור על ידי מנוף צילום: אמיל אלג'ם, רשות העתיקות

בשל המרחק ומשקל המבנה, הובא למקום מנוף ענק בעל כושר הרמה של 300 טונות, שהניף בזהירות את המקווה אל עגלה ייעודית להובלת מטענים חורגים. הובלת המטען לבית גוברין דרשה את סגירת הכביש לתנועה וליווי של רכבי ביטחון לאורך כל המסלול.

"ברגע שמרימים מבנה כזה, אין דרך חזרה", שיתף אייל קאחו, משמר בכיר ברשות העתיקות שהוביל את הפרויקט. "אם הוא מתפרק - איבדנו את המקווה. לכן, צריך לחשוב על כל פרט מראש. יום לפני מבצע כזה אתה לא ישן. גם אחרי 36 שנה ברשות העתיקות, בכל פעם האדרנלין עולה מחדש".

שר המורשת, עמיחי אליהו, בירך על הצלחת המבצע וציין כי שילובו העתידי של המקווה בשטח ציבורי פתוח בלב השכונה יאפשר לתושבים ולמבקרים לפגוש עדות מוחשית לחיי היום-יום של אבותיהם לפני 2,000 שנה.

בתום עבודות הפיתוח באתר, המקווה יוחזר לכרמי גת ויוצב במרכז הפארק השכונתי.