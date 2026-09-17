תודה ליוצרי פרויקט "נז"א", המציבים מראה נוקבת ומעוררים סוף־סוף את הדיון החשוב ביותר של זמננו: תפיסת מוסר הלחימה המעוותת, המסכנת באופן ישיר את חיי לוחמינו.

לא מדובר בנזק אגבי, אלא בנזק אמיתי לחיילינו. לאויב לא אכפת מאזרחיו, והוא עושה בהם שימוש לצרכיו. לא שכחנו כיצד אלפי אזרחים, חלקם בכפכפים, הצטרפו לטובחים בשמחת תורה.

אין ספק שצה"ל מונע מהערכים הנעלים ביותר, והדבר הופך אותו לצבא המוסרי בעולם. אך באותה נשימה, נדמה כי הוא הפך גם לצבא המבולבל ביותר בעולם. מערכת ההפעלה המוסרית הנוכחית של הפיקוד הבכיר ושל מערכת המשפט חייבת להשתנות מיד.

אין עוד צבא בעולם שרקח קוד אתי המבוסס על ניסיון בלתי פוסק לרצות את גחמות האויב או להתרפס בפני הסטנדרטים הצבועים שמציבות מדינות אירופה. יתרה מזאת, צה"ל נוהג לפי אמות מידה מחמירות בהרבה מאלו שמחייב הדין הבינלאומי, לעיתים תוך סיכון ממשי של חיי חייליו.

מוסר לחימה אמיתי אינו נמדד ביחסי ציבור בינלאומיים או במספר אזרחי האויב שנותרו ללא פגע בזמן שארגוני הטרור משתמשים בהם כמגן אנושי. מוסר לחימה אמיתי מושתת גם על ערך הניצחון ועל הכרעת האויב.

הכלל המוסרי היהודי והאוניברסלי ברור: "הבא להורגך - השכם להורגו". חובתם המוסרית הראשונה של מדינה ושל צבא היא להגן על אזרחיהם ועל חייליהם, ולא להקריב אותם על מזבחן של תפיסות שאיבדו כל שפיות לאומית.

כמה לוחמים איבדנו וכמה פצועים נושאים בגופם ובנפשם את מחירו של הבלבול המוסרי הזה? ידי לוחמינו כבולות בשטח בשלל דרכים.

לוחמים נאלצים להביא בחשבון שיקולים משפטיים מורכבים לפני הלחיצה על ההדק. במקום להתרכז בחיסול האיום, הם עלולים לחשוב על חקירת מצ"ח שתחכה להם בבית, לעיתים בעקבות תלונות שווא של מחבלים.

גם שליחת כוחות רגליים למתחמים ממולכדים ומסוכנים כדי להימנע מתקיפה מהאוויר היא היפוכו של המוסר. זוהי העדפת שלומם של אזרחי האויב, שחלקם תומכים בטרור ואף מסייעים לו באופן פעיל, על פני חייהם של ילדינו שנשלחו להגן על המולדת.

מערכת המשפט הצבאית והפרקליטות כבלו את ידי צה"ל והפכו אותו לפגיע מול המלחמה התקשורתית והפסיכולוגית האכזרית המתנהלת נגד ישראל.

הפרדוקס המעוות שמכתיבים כיום ללוחם הוא: "אם אתה רוצה להיות מוסרי - סכן את חייך למען האויב". זוהי תפיסה המבוססת על כשל מוסרי עמוק. מוסר שאינו מוביל לניצחון ולהגנה על הבית אינו מוסר - הוא סכנה קיומית.

הגיע הזמן להתעורר, להסיר את האזיקים המשפטיים, להעניק ללוחמים גיבוי מלא ולחתור לערך העליון והמוסרי מכולם: הכרעה מוחצת וניצחון.

את הקוד האתי האמיתי יש לבנות על יסוד ערכים יהודיים, היונקים מן המוסר האלוקי המוחלט הטמון בספר הספרים.