יהלומי המעבדה מטלטלים את הענף - והמחירים בצניחה חופשית

בשנים האחרונות נכנסו יהלומי המעבדה לשוק בסערה, הציפו את החנויות וביצעו מהפכה של ממש. מה שנחשב בעבר לסמל סטטוס בלתי מושג לנבחרים בלבד, הפך למוצר זמין כמעט לכל כיס.

מבחינה מדעית, יהלום טבעי נוצר בקרקעית כדור הארץ מלחץ אטמוספירי עצום לאורך מיליוני שנים. לעומת זאת, במפעל לייצור יהלומי מעבדה המכונות המתקדמות פשוט מדמות את אותם תנאים סביבתיים בדיוק.

מבחינה כימית ופיזיקלית מדובר בדיוק באותו החומר, שמגיע בסקאלה הגבוהה ביותר של צבע וניקיון. אם כך, הפער הדרמטי במחיר נובע מסיבה אחת מרכזית והיא נדירותו של היהלום הטבעי.

הפערים במחיר בין שני הסוגים פשוט עצומים. בעוד שיהלום מעבדה בגודל שני קרט יעלה לבן הזוג כ-7,000 שקלים בלבד, יהלום טבעי באותו הגודל ובאיכות גבוהה יעלה לפחות 60,000 עד 70,000 שקלים. במקרים של ליטוש מיוחד, כמו טבעת בגזרה הולנדית, המחיר ביהלום טבעי עשוי להגיע אפילו ל-150,000 שקלים, בעוד שגרסת המעבדה תעלה כ-9,000 שקלים בלבד.

עבור חובבי התכשיטים מדובר בבשורה משמחת, אך עבור ענף היהלומים הטבעיים בישראל מדובר במשבר חסר תקדים.

בעבר נחשבה ישראל לאחד ממרכזי הסחר המובילים והחזקים בעולם, אך כיום היצוא צולל לרמות שפל. אם בשנת 2011 היקף הסחר ביהלומים בישראל עמד על כ-8.6 מיליארד דולר, הרי שבשנת 2025 היקף הסחר צנח לכ-1.2 מיליארד דולר בלבד - ירידה דרמטית של מעל 80 אחוזים.

לצד התחרות הגוברת מול יהלומי המעבדה, הענף הישראלי סופג מכה קשה גם בעקבות עלייתה של דובאי כמרכז סחר בינלאומי חדש המציע הטבות מס מפליגות.

סוחרי התכשיטים חשים את הטלטלה יומיומית בחנויות. רוב התכשיטים המשובצים ביהלומים טבעיים עומדים בויטרינות במשך שנתיים מבלי שנמצא להם קונה. כתוצאה מכך, סוחרים רבים יוצאים במכירות חיסול ומצהירים כי אין ברצונם להמשיך להתעסק ביהלומים טבעיים, שכן הציבור מעדיף להיראות טוב אך במחיר נגיש. טבעות שבעבר נמכרו ב-4,500 שקלים מוצעות כיום למכירה באזור ה-1,900 שקלים בלבד.

שינוי התפיסה בולט במיוחד בקרב זוגות צעירים העומדים לפני נישואים. שקד, מעצבת תכשיטים וצורפת שהתארסה לאחרונה, בחרה ביהלום מעבדה לטבעת האירוסין שלה מתוך שיקול פרקטי וכלכלי כאחד. היא מסבירה שבשלב זה של החיים מוציאים המון כסף על חתונה ובניית עתיד, ואם אפשר להזיל את העלויות לקראת החתונה ולקבל מוצר שנראה בדיוק אותו דבר ואף טוב יותר, אין סיבה לשלם עשרות אלפי שקלים נוספים.