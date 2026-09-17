התקשורת כבר לא מתעסקת בכך, אין כותרות מרעישות ואין דיווחים מתפרצים בשידור חי, אבל משפט נתניהו נמשך ובו ממשיכים להיחשף נתונים ופרטים שאמורים היו להרעיש ולזעזע. על כך שוחחנו עם מי שעוקבת אחרי המשפט באדיקות, עורכת הדין כנרת בראשי.

באולם בית המשפט, אומרת בראשי, נחשפות "עוד עדויות של חוקרים אנשי משטרה שאמורים לחקור תיק בצורה הכי אובייקטיבית, בלי הכנסת אג'נדות ועל פי סמכויות שניתנות להם בחוק, אבל מתגלה שעוד חוקר ועוד חוקר לוקחים את החוק לידיים, חוקרים במקומות שאסור להם, מבצעים האזנות סתר תוך הטעיית בית המשפט. מגלים את העבירות שהם מבצעים הלכה למעשה".

בראשי מרחיבה: "כדי לחקור ראש ממשלה צריך אישור של היועץ המשפטי לממשלה. לא היה כאן אישור של יועמ"ש. חוקר החליט שצריך לבדוק משהו שקשור לראש הממשלה, אז הוא הלך למישהו שקשור לראש הממשלה ואמר לשופטים שהוא בודק את האדם האחר, למרות שבפועל לא היה צורך לבדוק את האדם האחר ולכן הוא גם לא בדק את האדם האחר, אלא הוא בדק את הקשר בין אותו אדם, שלגביו אין צורך באישור יועמ"ש, לבין ראש הממשלה כדי לבדוק את ראש הממשלה. מתוך זה הוא עיבד חומרים בצורה בלתי חוקית".

"כשיש חקירה שמתבצעת, על החוקר מוטלת חובה לתעד את הכול, בהקלטה ובהקלדה, ומחתימים את הנחקר או העד או איש המקצוע שאותו פוגש החוקר. כל מפגש צריך להיות מתועד ולהיכנס לתיק. פתאום מגלים שיש דברים שלא מתועדים. יש חקירות של עדים מרכזיים כמו בן כספית, שמתגלה כמודיע משטרתי, והדברים שהוא העביר לגורמי אכיפת חוק אמורים היו להיות מתועדים, אבל הדברים לא היו מתועדים", אומרת בראשי ומספרת כיצד "חוקר בכיר במשטרה אומר לסנגור של נתניהו, עו"ד חדד, שהוא לא הקליט את השיחה עם בן כספית. הוא נפגש איתו בבית קפה בגבעתיים בלי להקליט. את זה הוא אומר במסגרת עדות תחת שבועה, ואז חדד שולף לו את התיעוד של השיחה הזו בינו לבין בן כספית ושואל 'האמנם?'. אלה שומרי הסף שלנו...", אומרת בראשי.

מסתבר שהמסמך המתעד את אותה פגישה עם בן כספית "היה בפרקליטות שגם היא הסתירה את זה מבית המשפט ומהסנגוריה, מה שאסור על פי חוק. חדד היה צריך להשיג את זה ממקורותיו שלו אצל אנשים מהפרקליטות שמאסו בשחיתות הזו ורוצים להוציא את הצדק לאור בתנאי שהם לא ייחשפו".

"האם אין לגורמי אכיפת החוק, לפרקליטות ולחוקרים, אינטרס של חקר האמת? אם זו המטרה הם צריכים לפרוס את כל הראיות בפני הסנגוריה ולעבור ביקורת של בית המשפט. לא בפעם הראשונה הפרקליטות נתפסת כמי שמסתירה חומרים מזכים. בן כספית אומר לחוקר המשטרה איך הוא צריך לחקור את התיק", מוסיפה עו"ד בראשי ומספרת כי בין ההדרכות שהעביר כספית לחוקר המשטרה הייתה גם טענה שנתניהו מבריח גבינות בתיקו כשהוא חוזר מחו"ל, ואת זאת חייבים חוקרי המשטרה לחקור. בראשי מתקשה להבין איך קורה שהתקשורת אינה עוסקת בטיעון מופרך שכזה. "איך אתם ממשיכים עם האיוולת הזו?".

"מה מנסים להשיג כאן? איזה בזבוז משאב יקר של הפעלת חקירות בסכומי עתק על חשבון משלם המיסים יש כאן? ואנחנו מגלים שמתבצעות כאן פעולות לא חוקיות בעליל של עובדי ציבור שמקבלים שכר מהציבור וחלה עליהם חובת נאמנות", תוהה בראשי ומספרת על העדים ש"סובלים משכחה ממוקדת", או מאיבוד זיכרון לאירועים מסוימים ובנוסף "הם מסרבים להגיע להליך של ריענון זיכרון". התופעה הזו מתרחשת בכל אותם עדים שהמשטרה החליטה שהיא מוותרת על עדותם וההגנה העלתה אותם להעיד מטעמה. "כל אותם אנשים לא זוכרים ולא יודעים ומספרים שעבר הרבה זמן ואי אפשר לזכור, אבל הם עצמם דורשים מאחרים לזכור פרטים מלפני 15 שנה וממררים את חייהם, מכניסים למיטות עם פשפשים, לא נותנים אוכל, מכניסים למעין כלוב כשמסביבו אסירים ביטחוניים שאומרים הם שזה דובר ראש הממשלה, כפי שעשו לניר חפץ. אבל להם מותר לשכוח".

"אף אחד לא עושה עם זה כלום, כי מי שצריך לעשות משהו זו המחלקה לחקירת שוטרים שנמצאת תחת הפרקליטות. כשמסתכלים על זה אומרים שיש כאן מערב פרוע. אם זה מה שעושים לראש ממשלה, למרות חוק יסוד הממשלה, מסכן אותו אזרח שהם מחליטים להיטפל אליו".

בראשי מפנה אצבע מאשימה על ההשתקה של ערוצי החדשות המרכזיים, תוך דגש מיוחד על ערוץ 11, הערוץ הציבורי שחובתו לסקר את הדברים ואינו עושה זאת. "למה אנחנו כציבור שמממן את הערוץ הזה לא נחשף לעדויות שיש שם, לביקורת על גורמי אכיפת החוק, החוקרים, הפרקליטות וכו'? כי זה לא תואם את האג'נדה של המנהלים שם".

ובאשר לצפוי בהמשך, מציינת עו"ד בראשי את עדות מנדלבליט כנקודת מפתח חשובה שתתקיים בחודש הבא. "הוא ידבר על אישורי החקירה שלא היו", היא אומרת ומדגישה כי אין מקום לטיעון לפיו היה אישור שבעל פה. "אין דבר כזה בעל פה. כולם יודעים שלא היה אישור יועץ משפטי לממשלה, ושדברים נעשו על ידי חוקרים פוליטיים".

בחקירתו זו יצטרך מנדלבליט לתת מענה לשאלה כיצד ומדוע חתם על כתב אישום המבוסס על סעיף שוחד, כאשר כבר פעמיים ביקש בית המשפט להסיר את סעיף השוחד לאחר שהתברר ששוחד לא היה בפרשה. הדברים יתחדדו על דוכן העדים כאשר יצטרך מנדלבליט להשיב לעולה מהקלטת השיחה שחשף עמית סגל ובה הוא עצמו מספר כי הוא מוחזק בגרונו על ידי גורמים שונים.