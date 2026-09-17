עמותת חדו"ש פנתה לבית המשפט העליון בדרישה לחייב את שר החינוך להפסיק את התקצוב המלא לרשתות "החינוך העצמאי" ו"מעיין החינוך התורני".

עמותת "חדו"ש - לחופש דת ושוויון" הגישה לבג"ץ בקשה למתן צו ביניים במסגרת עתירתה נגד שר החינוך ורשתות החינוך החרדיות.

במסגרת הבקשה, מבקשת העמותה מבית המשפט לחייב את השר לפעול לפי הוראות היועצת המשפטית לממשלה ולהורות על הפסקת העברת הכספים ביתר למוסדות כבר בשנת הלימודים הנוכחית.

לפי נתונים שנכללו במסמכים שהוגשו לבית המשפט, עולה כי רק 8% מכלל מוסדות הרשתות עומדים בדרישות הסמכת המורים הקבועות.

הנתונים מצביעים על כך שב-79% מהמוסדות לא נמצא מורה הכשיר ללמד מתמטיקה, ב-87% מהם אין מורה המוסמך ללמד מדעים, וב-76% מכיתות ז'-ח' לא נמצא מורה בעל כשירות להוראת אנגלית.

לטענת העמותה, מתוך תשובות המדינה והשר נחשפו פרקטיקות חישוב פגומות המביאות להגדלת המימון לרשתות בעשרות אחוזים. לטענתם, משרד החינוך חישב את החוסר בשעות הליבה מתוך כלל שעות הלימוד במוסדות - כולל לימודי קודש - במקום לבחון את החוסר בכל מקצוע ובכל כיתה בנפרד.

עוד נטען בבקשה כי המשרד מאפשר להפחית כחצי משעות הליבה הנדרשות עבור מוסדות המאריכים את שנת הלימודים בשישה שבועות בלבד. בנוסף, טוענים בעמותה כי אושרו תוספות שכר למורים חסרי תארים עבור הוראת מקצועות ליבה, בניגוד להנחיות ולחוזר מנכ"ל.

לאור זאת, מבקשת העמותה מבית המשפט להורות על הפחתת שיעור התקצוב לרשתות ל-75% לכל היותר, בדומה למוסדות מוכרים שאינם רשמיים, ולאסור על קליטת מורים חדשים שאינם כשירים. לטענתם, יש להקדים גם את מועד הדיון שנקבע לינואר, כדי למנוע העברת כספים שלא ניתן יהיה להשיבם לאוצר המדינה.