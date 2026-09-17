קהילת המודיעין האמריקנית מזהירה כי מכירת מטוסי F-35 לסעודיה עלולה לפתוח בפני סין נתיב גישה לטכנולוגיות הרגישות ביותר של מטוס הקרב החמקני, כך דווח ב"ניו יורק טיימס".

על פי הדיווח, אנליסטים אמריקנים חוששים כי בייג'ינג תנצל את קשריה העמוקים עם הממלכה בתחומי הביטחון, הכלכלה והטכנולוגיה כדי לרגל אחר המערכות הסודיות המותקנות במטוסים. גורם אמריקני ציין כי הדאגה המרכזית נוגעת לטכנולוגיות המכ"ם והמודיעין המתקדמות של ה־F-35.

העסקה, שעליה הכריז נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לקראת פגישתו עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן בבית הלבן בנובמבר 2025, כוללת מכירת 48 מטוסי F-35 לריאד בעלות המוערכת בכ־24 מיליארד דולר. ביוני הועברה העסקה לבחינת המחוקקים בקונגרס, וכעת היא נמצאת בשלבים מתקדמים יותר.

עוד לפני הכרזת טראמפ פרסמה סוכנות הביון של משרד ההגנה האמריקני, ה־DIA, דוח פנימי שהתריע מפני האפשרות שסין תשיג גישה לטכנולוגיות המטוס. לפי הדיווח החדש, בחודשים האחרונים הוכן דוח נוסף ומפורט יותר, שהתמקד בגישה הסינית לבסיסים צבאיים בסעודיה ובשימוש שעושה הממלכה בטכנולוגיות תקשורת מתוצרת סין.

המודיעין האמריקני המליץ להגביל את הגישה למתקנים שבהם יוצבו המערכות הרגישות של המטוסים ולאפשר כניסה אליהם רק לאזרחים סעודים ואמריקנים, בהם קבלנים אזרחיים. בדוח הועלתה גם השאלה אם ריאד תהיה מוכנה לצמצם את קשריה עם גורמי צבא ומודיעין סיניים ולהרחיק ממתקניה הביטחוניים ציוד של ענקיות הטכנולוגיה הסיניות וואווי ו־ZTE.

החשש האמריקני נובע גם משיתוף הפעולה הצבאי המתמשך בין סעודיה לסין. ריאד רכשה מבייג'ינג טילים בליסטיים, ולפי הדיווחים הצבא הסיני מסייע לממלכה לפתח יכולות עצמאיות בתחום, להקים מתקני ייצור ולשפר את הפעילות המבצעית של מערך הטילים הסעודי.

העסקה מעוררת דאגה גם בישראל. בירושלים חוששים כי אספקת מטוס הקרב המתקדם לסעודיה תפגע ביתרון הצבאי האיכותי של ישראל באזור. בישראל קיוו שהתקדמות במהלך תותנה בכינון יחסים דיפלומטיים בין ריאד לירושלים, אך טראמפ הכריז על נכונותו לקדם את המכירה ללא הסכם נורמליזציה.

חשש דומה עלה בשנת 2020, לאחר שטראמפ הכריז על עסקת F-35 עם איחוד האמירויות כחלק מהסכמי אברהם. הקשרים הביטחוניים והטכנולוגיים בין אבו דאבי לבייג'ינג עוררו אז התנגדות במערכת הביטחון האמריקנית, ובחינה מחודשת שנערכה בתקופת ממשל ביידן הובילה לעצירת הליך המכירה.

לפי הדיווח, עדיין לא ברור אם האזהרות המודיעיניות יעכבו את העסקה הסעודית. גם אם תתעורר התנגדות בקונגרס, הממשל עשוי לנסות לקדם את המכירה במסלול מזורז בטענה שמצב החירום באזור מחייב זאת.

האזהרה אינה קובעת כי מטוס F-35 שלם יועבר לסין, אלא מצביעה על סכנה שטכנולוגיות סודיות, מערכות מכ"ם ומידע מודיעיני יגיעו לידי בייג'ינג באמצעות ריגול או גישה עקיפה למתקנים שבהם יוחזקו המטוסים.