יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, זעם על המראיין ב-103FM ניסים משעל, שתהה מדוע גוש מתנגדי נתניהו אינו מציג מועמד מוסכם אחד מטעמו לראשות הממשלה.

"כל מפלגה חייבת למקסם את הפוטנציאל שלה" טען ליברמן.

משעל היקשה עליו ותהה האם העובדה שהוא מעוניין להיות ראש ממשלה לא פוגעת בגוש כולו. ליברמן הגיב: "היעד שלי הוא קודם כל להביא לגוש ניצחון מוחץ ועלי למקסם את המנדט שלי כי הוא שונה מאוד משל גדי ושל בנט. ברגע שנביא מספיק מנדטים, נדע תוך יום אחד, לסדר את המפה".

המגיש תהה מדוע ליברמן נוהג כפי שהוא נוהג משום שלטענתו "ברגע שבוחרי הגוש רואים שמתנהל קרב בתוך הנגמ"ש בינך לבין איזנקוט - אז אין מנהיג".

הדברים עוררו את זעמו של יו"ר ישראל ביתנו. "אין לך מושג אתה טועה ומטעה ופשוט לא מבין בנושא הזה. אם נתמקד סביב מנהיג אחד נאבד כגוש שלושה מנדטים. את זה כל המודלים אומרים".

משעל תהה "איך אתה יודע שאני טועה?" - וליברמן השיב בנחרצות: "אין לי אגו אבל יש לי ניסיון, יותר ממך - בטח בתחום הפוליטי. לו היינו כולנו מתאחדים סביב מנהיג אחד זה היה מסתיים כמו האיחוד בין בנט ללפיד - פשוט נפסיד מזה".