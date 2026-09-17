שוטרי תחנת תל אביב צפון עצרו היום (חמישי) תושב נפת שכם בן 24, ששהה בישראל ללא אישורים, בחשד שגנב רכב ופגע למוות ברוכב אופניים במהלך נסיעתו באזור תל אביב והרצליה.

הדיווח על התאונה התקבל במוקד מד"א בשעה 08:22. חובשים ופרמדיקים שהוזעקו לזירה מצאו את רוכב האופניים, גבר כבן 50, כשהוא מחוסר הכרה וללא דופק ונשימה. בסמוך אליו נמצא הרכב החשוד כפוגע כשהוא הפוך על הכביש.

צוותי מד"א העניקו לרוכב טיפול רפואי מציל חיים, שכלל עיסויים, הנשמות ומתן תרופות, ופינו אותו לבית החולים איכילוב במצב אנוש תוך המשך פעולות החייאה. בהמשך נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

דוד עמיחי, חובש ביחידת האופנועים של מד"א, סיפר: "מדובר בתאונת דרכים מזעזעת. ראינו את רוכב האופניים כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, ובסמוך אליו רכב הפוך. התחלנו בפעולות החייאה שכללו עיסויים, הנשמות ומתן תרופות, ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית החולים כשמצבו אנוש, תוך שאנחנו ממשיכים להילחם על חייו".

שוטרי מרחב ירקון שהגיעו למקום עצרו את החשוד. בחיפוש ברכב אותר תיק ובו ציוד שעל פי החשד משמש לגנבת כלי רכב, ובהם מחשב הנעה, פטיש ואמצעי ניפוץ.

בוחני התנועה של המשטרה אספו ממצאים בזירה ופתחו בחקירת נסיבות האירוע.