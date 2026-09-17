יו"ר מפלגת "נעם", אבי מעוז, מותח ביקורת חריפה על ההחלטה להמשיך בפעילות מערך הטענת מטוסי מטען בנתב"ג ביום הכיפורים, כדי להתגבר על פיגורים תפעוליים שהצטברו בפעילות החברה.

מעוז פנה לשרת התחבורה מירי רגב ודרש את התערבותה המיידית על מנת לעצור את המהלך ולאסור על חיוב העובדים להתייצב לעבודה ביום הכיפורים.

במכתבו, מדגיש מעוז את הפגיעה בצביון המדינה ובזכויות העובדים, תוך יצירת לחץ פסול על המועסקים בחברה.

הוא ציין כי מדובר בחציית קו אדום במדינה יהודית, וכי אין להשלים עם מצב שבו צרכים תפעוליים גוברים על ערכי היסוד של הציבור.

"לא ייתכן שבמדינת ישראל עובדים יידרשו להתייצב ולעבוד ביום הכיפורים, היום הקדוש ביותר לעם היהודי, לצורך השלמת פיגורים תפעוליים", קבע ח"כ מעוז במכתבו.

הוא קרא לשרת התחבורה לפעול באופן מיידי לביטול ההוראה של חברת ממ"ן, ולהבהיר לכלל הגורמים הרלוונטיים בשוק התחבורה והתעופה כי אין להפעיל לחץ או לחייב עובדים לעבוד במהלך יום הכיפורים.