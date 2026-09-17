תושבת היישוב גבעת זאב התעמתה אמש (רביעי) לבדה עם פורץ שחדר לדירתה והסתתר מתחת למיטתה.

התושבת הבריחה את החשוד מהמקום, וכעבור דקות ספורות הוא נעצר על ידי כוחות הביטחון.

האירוע החל כאשר שלושה חשודים בגניבת רכב ניסו להימלט מכוחות הביטחון. לאחר שהרכב הגנוב שבו נסעו התנגש בספסל ברחוב קריית יערים ביישוב, נעצרו שניים מהם בתום מרדף קצר.

החשוד השלישי הצליח להימלט מהזירה, פרץ לבית מגורים ברחוב הרימון הסמוך והסתתר בתוך אחד מחדרי השינה.

בעלת הבית, שזיהתה רעשים חשודים מכיוון החדר, נכנסה פנימה וגילתה את החשוד כשהוא מסתתר מתחת למיטה.

היא הצטיידה מיד בסכין להגנה עצמית, התעמתה עם החשוד ודרשה ממנו לעזוב את המקום. החשוד נמלט דרך מעלית הבניין כשהיא מלווה אותו ומרחיקה אותו מהמתחם.

מתיעוד האירוע עולה כי החשוד ניסה להסוות את עצמו במהלך המנוסה: הוא נכנס לחצר הבית כשהוא לובש חולצה לבנה, ויצא ממנו כשהוא לובש חולצה חומה שגנב לפי החשד מתוך הדירה, במטרה להקשות על זיהויו.

כוחות ביטחון רבים שהוזעקו לאזור איתרו את החשוד, השתלטו עליו ועצרו אותו. מפרטים ראשונים של החקירה עולה כי מדובר בחוליית פורצים שביצעה סיור מקדים ביישוב לאיסוף מודיעין וסימון יעדים. באירוע לא היו נפגעים.