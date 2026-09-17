ראש הממשלה בנימין נתניהו מבקש לזמן לעדות במשפטו את היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט, עוד לפני הבחירות.

בתחילת השבוע, ביקשה ההגנה במשפט האלפים לזמן עדות את ח"כ לשעבר איתן כבל, אך הוא נמצא בשירות מילואים ולא זמין להגיע לבית המשפט.

בבקשה של צוות ההגנה מבית המשפט נכתב: "בית המשפט מתבקש להוציא צו לזימונו של היועמ"ש לשעבר מנדלבליט לעדות בהליך, ב-11 באוקטובר, ב-12 באוקטובר וב-18 עד 22 באוקטובר".

מנדלבליט, ששימש בעבר בתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, החליט בתקופת כהונתו לפתוח בחקירות נגד ראש הממשלה ובהמשך גם להגיש כתבי אישום בתיקים האלפים.

במהלך המשפט טען צוות הגנה של נתניהו כי מנדלבליט לא נתן אישור לפתיחה בחקירה נגדו כפי הנדרש בחוק. ההגנה אף ביקשה לבטל את כתב האישום מסיבה זו - בנימוק של הגנה מן הצדק - בקשה שנדחתה. עם זאת השופטים ביקרו את העובדה שלא התקבל מהיועץ המשפטי לשעבר אישור בכתב לפתיחה בחקירה.

לפני מספר חודשים התיר בית המשפט לפרסם קטעים בדיונים שנערכו בלשכת מנדלבליט בעניין חקירות ראש הממשלה. בין היתר צוטט בהם מנדלבליט כאומר: "אני לא מתלהב מזה שלוקח שמפניה, סיגרים או חליפה - אבל על דברים כאלה מלפני 10 שנים אני לא פותח בחקירה פלילית מול ראש הממשלה".