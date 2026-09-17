יו"ר ישר! גדי איזנקוט תקף הבוקר (חמישי) בחריפות את יו"ר "ביחד" נפתלי בנט ואת יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, שנפגשו אתמול.

בראיון לכאן חדשות ברשת ב' אמר על בנט וליברמן אמר: "הם שוגים כשהם לא רוצים לקבוע כללי יסוד למועמד לראש הממשלה, הם פוגעים בסיכוי לנצח. הציבור רוצה שינוי. האמירות האלה, הפוליטיקה הישנה של 'נעשה פוילשטיקים ונחליט מי יהיה ראש הממשלה' - זה דבר שאי אפשר לקבל אותו. שיעבדו שניהם ויסבירו כמה הם מנוסים ומה הם מביאים, ואני אדבר על המנהיגות והנחישות שאני מביא, והדרך שלי לאחד את המדינה. והציבור יחליט".

"מי שבונה על ראשות ממשלה עם שמונה מנדטים לא מבין מה קרה במדינת ישראל", הוסיף איזנקוט, כשהוא מרמז לכך שבנט נבחר לתפקיד אחרי שקיבל שישה מנדטים. הוא הבהיר בנוסף, גם כן כביקורת על שותפיו לגוש, כי "רוטציה לא עומדת על הפרק. אני מתנגד באופן עקרוני לכל הפטנט הזה של ראש ממשלה חלופי".

לדברי איזנקוט, "ראש ממשלה צריך להיבחר לארבע שנים כדי שיוכל לממש תוכניות ולקדם מהלכים פנימיים ואזוריים. אלו שתי אמירות שונות: נתניהו כמו כל חברי הקבינט ב-7 באוקטובר לא ראויים להנהגה. ולגבי רוטציה - אני מתנגד באופן נחרץ לממשלת חילופים ולרוטציה, ולכל הטריקים והשטיקים שליוו אותנו בשנים האחרונות".

איזנקוט התייחס גם ליו"ר עמך ישראל עופר וינטר, ואמר כי "אני רואה הרבה מאוד סתירות בעמדות של וינטר. לאיזה גוש הוא שייך? לגוש ההשתמטות? הוא הולך לאלה שבורחים מאחריות ולא רוצים ועדת חקירה, והוא בקשר צמוד עם ליברמן. אני מתקשה להבין אותו, ואני גם מתקשה להבין את הקו שהוא בוחר, כולל הדימוי הלוחמני שהוא מציג".

איזנקוט נשאל אם הוא "מצטער על שחסם את מועמדתו של וינטר להיות המזכיר הצבאי של ראש הממשלה נתניהו", ויו"ר ישר! השיב: "ההיפך. ליברמן התפטר חודש אחרי שוינטר התמנה למזכיר הצבאי שלו. באתי אל נתניהו ואמרתי לו: 'שמע, יש לך עכשיו שני מזכירים צבאיים, החלום שלך התגשם. וינטר הוא מזכיר צבאי של שר הביטחון, בוא נוריד אחד מהשניים ותבחר - אבי בלוט או וינטר'. הוא אמר לי, 'עזוב, תשאיר את וינטר בתל אביב'. הוא רצה אותו שנה וחצי לפני כדי לחזק את הבייס. זה דבר שאני לא יכול להסכים לו כרמטכ"ל, אבל עופר וינטר הוא איש ראוי".