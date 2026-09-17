פרקליטות המדינה הגישה הבוקר (חמישי) לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד כתב אישום נגד מוסטפא עיסא, בן 20 מכפר קאסם, המייחס לו עבירות ביטחון שבוצעו, על פי הנטען, מתוך מניע לאומני.

לפי כתב האישום, על רקע מלחמת "חרבות ברזל" החליט הנאשם לבצע פיגוע טרור נגד מדינת ישראל. תחילה בחן אפשרויות שונות לביצוע הפיגוע באמצעות מטען חבלה או רחפן, ובמקביל החל לאסוף מידע מקצועי באמצעות הורדת מדריכים, קבצים וסרטונים שעסקו בהכנת מטעני חבלה, אמצעי לחימה ושיטות פעולה של מפגעים בודדים.

במסגרת תכנון הפיגוע בחר, לפי האישום, בחוות שרתי המחשב של חברת אמדוקס ברעננה. על פי הנטען, הוא סבר כי פגיעה באתר זה עלולה לגרום לנזק כלכלי ומדיני משמעותי למדינת ישראל.

בפרקליטות טוענים כי ההתנדבות בכבאות וההצלה לא הייתה מקרית, אלא שימשה אותו כדי להגיע לאתרים שונים, לסייר בהם ולאסוף מידע מבצעי לקראת מימוש תוכניתו.

בד בבד עם הגשת כתב האישום ביקשה פרקליטות מחוז מרכז להאריך את מעצרו של הנאשם עד תום ההליכים. בבקשה ציינה הפרקליטות כי מסוכנותו גבוהה במיוחד, משום שלטענתה החל כבר לקדם באופן מעשי את תוכנית הפיגוע, וכי הרקע למעשיו הוא אידיאולוגי-לאומני. עוד נטען כי לדבריו, במהלך לימודיו בבית הספר ספג חינוך לשנאת מדינת ישראל.

כעת יידרש בית המשפט להכריע בבקשת הפרקליטות להותיר את הצעיר במעצר עד לסיום ההליך המשפטי נגדו.