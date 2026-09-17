מרגש: הרב גרנות שר 'שירו של אבא', רחלי גולדברג ניגנה בכינור באדיבות המצלם

רגע עוצמתי ומרגש במיוחד נרשם במהלך אירוע האחדות של ארגון "נפגשים", כאשר הרב תמיר גרנות ורחל גולדברג עלו יחד לבמה והעניקו לקהל ביצוע שנגע בלבבות.

הרב גרנות, ששכל את בנו סרן אמתי צבי גרנות ז"ל בקרב בצפון, וגולדברג, ששכלה את בעלה סרן במיל' הרב אבי גולדברג ז"ל, ביצעו יחד את "שיר של אבא", משיריה המוכרים של נעמי שמר ז"ל. גולדברג ליוותה את השירה בנגינת כינור, וברגעים ארוכים ניכר היה כי רבים בקהל מתקשים לעצור את הדמעות.

הרב גרנות שר את הבית שכתב כתוספת לשיר בהשראת הדברים שכתב בנו סרן אמתי ז"ל ביומנו: "הדבר הכי חשוב במנהיגות בצבא הוא להפוך אותם מאזרחים לחיילים, שיידעו שהם חיילים. שיידעו שהם נלחמים על בניין הבית השלישי".

"אם בקרב לחמת, עלם, וניצחת, לעולם. את ליבך נתת, עלם, לחיינו, עם עולם", שר הרב גרנות, "לא לשווא בני נפלת, לא לשווא, כולם. כי מן הגיבורים האלה, ייבנה העם. ייבנה, ייבנה, ייבנה העם!".

המילים "אם בקרב לחמת - את ליבך נתת" קיבלו על הבמה משמעות עמוקה ומצמררת. בפיהם של שניים שחוו מקרוב את כאב השכול והאובדן, הפך השיר מביצוע מוזיקלי לרגע של זיכרון, געגוע ואחדות.