ח"כ משה אבוטבול

ח"כ משה אבוטבול (ש"ס) התייחס בריאיון לערוץ 7 לאפשרות שעופר וינטר יהיה שותף בקואליציה עתידית, והזהיר כי מפלגה שלא תעבור את אחוז החסימה עלולה להביא לאובדן קולות ולפגוע בגוש הימין.

וינטר שותף שלכם? "אני לא יודע. אומרים שהוא לא עובר את אחוז החסימה. אז מי שמזיק לגוש הימין, בעצם איך הוא יכול להיות שותף?", אמר אבוטבול.

אבוטבול דחה את הטענה שלפיה ריצה של וינטר עשויה להביא לגוש הימין מצביעים שאינם מוכנים להצביע למפלגות הממשלה שכיהנה בזמן מתקפת שבעה באוקטובר. "זה סיפור מאוד חמוד, אבל זה בכלל לא תואם את המציאות", אמר.

לדבריו, ניסיון העבר מלמד כי מפלגות ימין שנותרות מתחת לאחוז החסימה עלולות לפגוע בגוש כולו. "אנחנו יודעים שמפלגות כאלה, כשהן מתרסקות, אחרי זה הורסות. קרו מקרים כאלה עם הימין", אמר.

אבוטבול הזהיר גם מפני חוסר ניסיון פוליטי של וינטר, "אלה שחושבים מחשבות מאוד טובות, אבל אין להם ניסיון פוליטי. ויש לנו הרבה ניסיון עם אנשים שאין להם ניסיון".

בהמשך החריף את אזהרתו מפני אובדן קולות, "לאחר מכן נחפש את וינטר אחרי שיקרה לנו שבר בגוש הימין. אסור להצביע למפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה".

אבוטבול תהה מדוע וינטר לא בחר, כאשר הדבר עוד היה אפשרי, להשתלב במסגרת פוליטית קיימת במקום לצאת לדרך עצמאית. "למה הוא יתעקש? שייכנס לליכוד או לציונות הדתית, או יחבור לכמה גושים. למה לעשות את זה?", אמר.

בהמשך הזכיר אבוטבול את איילת שקד ונפתלי בנט כדוגמאות מניסיון העבר. "מה כל ההתרברבות הזאת? אדם שמגיע לדבר מהסוג הזה, בסוף שישאל את איילת שקד, שישאל את בנט, מה קרה כשהם התרסקו. אחרי זה, חוץ מדמעות של כל הציבור, לא נשאר לנו כלום ונשארנו עם ממשלה שהרסה והרסה", אמר.