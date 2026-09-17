הכנסת ספר תורה לזכרו של עברי דיקשטיין הי"ד

הכנסת ספר תורה מיוחדת ומרוממת התקיימה ביישוב עלי לזכרו של הקצין והלוחם מחטיבת גולני, עברי דיקשטיין הי"ד.

בחורי ישיבה, חיילים ולוחמים, תלמידי חכמים ורבנים, קצינים ואלופים, בני משפחתו ותושבי עלי והסביבה התכנסו יחד למעמד של שמחה גדולה בעשרת ימי תשובה.

צלילי "שערי שמים פתח" ו"גולני שלי" התחברו באותו ערב אל התורה, הגבורה והחיים. דמותו של עברי לא הופיעה רק כזיכרון של אדם גדול, אלא ככוח חי שממשיך לפעול, לחבר בין אנשים, לרומם ולהניע אותם ללכת בדרכו.

דברים מלאי כאב ואמונה נשאו מרים, אלמנתו של עברי; הוריו, אילן וצופיה; ורבו, הרב בועז מישיבת שבי חברון. בדבריהם נשזרו מסירות, גבורה ואמונה לצד הבחירה להוסיף חיים.

רוממות מיוחדת ליוותה את המעמד, שנערך בימים של טהרה ותשובה, חשבון נפש וחזרה אל המקור. מתחת לחופה צעדו החוגגים עם ספר התורה, ומעליהם נישא דיוקנו של עברי - תמונה עוצמתית שסיפרה את הסיפור כולו: התורה עוברת מדור לדור, ומי שחי אותה באמת ממשיך להופיע דרכה גם לאחר לכתו.

זו אולי זכותו המיוחדת של עברי: לא רק שזכרו נשמר, אלא שדרכו מוסיפה לפעום בתוך החיים - באנשים, בתורה, בצבא, במשפחה, בארץ הזאת ובכל מי שפגש בו ובדמותו.

יש אנשים שמותירים אחריהם זיכרון. יש אנשים שמותירים אחריהם דרך. ויש מי שגם לאחר נפילתם ממשיכים להוליך בה אחרים.

עברי היה מן האנשים האלה. יהי זכרו ברוך, ותהא דרכו חיה ופועמת בתוכנו.