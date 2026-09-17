רבים מכירים את המנגינה, אך מעטים מכירים את האיש שיצר אותה: תנחום פורטנוי, מלחין הלחן המוכר ל"עץ חיים היא", הובא השבוע למנוחות בבית שמש.

הרב נתנאל אלישיב ביקש להאיר את דמותו של פורטנוי ולהזכיר את תרומתו המוזיקלית, שהפכה עם השנים לחלק בלתי נפרד מהתפילה בבתי כנסת רבים ברחבי העולם.

"כשם שפרצופו לא מוכר לרובנו, כך גם שמו: תנחום פורטנוי", כתב הרב אלישיב. "נולד וחי בניו יורק, נקבר השבוע בבית שמש והשאיר אחריו פנינה שתלווה אותנו עוד שנים רבות - את הלחן של 'עץ חיים היא', שנהוג לשיר בבתי כנסת ברחבי העולם".

פורטנוי הלחין את המנגינה המוכרת כשהיה בן 22 בלבד. במהלך השנים היא התפשטה בקהילות יהודיות והפכה לאחד הלחנים המזוהים ביותר עם הכנסת ספר התורה לארון הקודש.

"את השיר הוא הלחין בגיל 22", הדגיש הרב אלישיב, וחתם בקריאה להנציח את זכרו של המלחין: "הבה נוודא שהשבת נשיר את זה בלחן שלו".