דרמה מורטת עצבים התרחשה על גשר ג'ורג' וושינגטון בארצות הברית, כאשר שוטרים חמושים פשטו על רכב מסוג אובר ועצרו את הנהג - בשעה שבמושב האחורי ישבו אברך ובני משפחתו.

על פי דיווח באתר "מונסי סקופ", הנהג נמלט זמן קצר קודם לכן מזירת אירוע פלילי חמור באזור סלוטסבורג שבמדינת ניו יורק. על פי החשד הראשוני, הוא היה מעורב בתקיפה או באירוע דקירה.

הנוסעים החרדים, שנקלעו למרדף המשטרתי מבלי שידעו על החשדות נגד הנהג, תיעדו מתוך הרכב את רגעי המעצר המתוחים. בתיעוד נראים השוטרים מקיפים את כלי הרכב באקדחים שלופים ומשתלטים על הנהג.

הנהג נעצר, והחקירה לבירור נסיבות האירוע הפלילי נמשכת.