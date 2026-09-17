הרב הראשי לירוחם, הרב יצחק שלו, פרסם לקראת יום הכיפורים קריאה מיוחדת לחולים כרוניים, נשים בהריון ומניקות, ובה הזהיר מפני צום במקרים שבהם קיים חשש בריאותי.

"יום הכיפורים קרב ובא. יום קדוש הוא. יום שבו הקב"ה בעצמו מכפר עלינו ומטהר אותנו", כתב הרב שלו. לדבריו, "זכות גדולה היא לעמוד לפני ה' ביום זה ללא שום מניעה של הגוף, נקיים מכל עוון ושרויים בתענית".

הרב הדגיש כי על אנשים בריאים מוטלת מצוות הצום, אך באותה מידה, במקרים שבהם הצום עלול לסכן את הבריאות, קיימת חובה הלכתית שלא לצום.

"כשם שיש מצווה על האנשים הבריאים שיצומו ביום הזה, כך יש מצווה על האנשים שאינם בריאים שלא לצום", כתב הרב שלו והוסיף באזהרה חריפה: "מי שאסור לו להתענות ולמרות זאת בחר לצום הרי הוא כרוצח ששופך דמים, שנאמר: 'שופך דם האדם באדם דמו יישפך'. הוא לא עושה מצווה אלא עובר עבירה. הוא לא רצוי בעיני ה' אלא נתעב".

בעקבות זאת קרא הרב לכל מי שקיים חשש לבריאותו להתייעץ מבעוד מועד עם גורמי המקצוע ולא להמתין ליום הכיפורים עצמו. "כל האנשים שיש חשש לבריאותם חייבים לשאול רופא לגבי ההיתר שלהם לצום ביום כיפור ולחזור לרב מובהק הבקי בדינים אלו ולקבל הנחיות כיצד עליהם לנהוג".

הרב שלו התייחס גם לאפשרות של אכילה או שתייה בכמויות קטנות במהלך הצום, בהתאם למצבו של החולה ולהנחיה ההלכתית. "ישנם מקרים שבהם שתייה מועטת או אכילה קטנה מותרת לחולים, ואכילה ושתייה זו אפילו נחשבים לחולים כהמשך התענית, ולכן אין להחמיר סתם ללא סיבה".

עם זאת הדגיש כי אין לקבל החלטה עצמאית בנושא, לא לכיוון של הקלה ולא לכיוון של החמרה. "אין לאדם להחליט על כך על דעת עצמו לבד, בין להקל ובין להחמיר, אלא ישאל רופא ואחר כך יקבל הוראה מהרב כיצד עליו לנהוג".

עוד הבהיר הרב כי גם מי שקיבל היתר הלכתי לאכול או לשתות ביום הכיפורים מחויב בשאר דיני היום: "ראוי להדגיש ששאר העינויים, כולל איסור עשיית מלאכה, חלים גם במקרה זה".