הרב יצחק יוסף צילום: יעקב כהן

לקראת הבחירות הקרובות, מנהיגה הרוחני של תנועת ש"ס והראשון לציון, הרב יצחק יוסף, פרסם פסק הלכה מיוחד המיועד לאזרחים ישראלים השוהים בחו"ל. לפי הפסיקה, מותר להשתמש בכספי מעשר כספים - המיועדים בדרך כלל לצדקה ולסיוע לנזקקים - כדי לרכוש כרטיסי טיסה לישראל ולהצביע עבור מפלגת ש"ס. בסרטון שהופץ ברשתות החברתיות קרא הרב יוסף לתמוך במפלגה המייצגת את הציבור החרדי-ספרדי, והגדיר את ההצבעה עבורה כ"מצווה גדולה וחובה קדושה". "השוהים בחו"ל רשאים לכתחילה לרכוש כרטיס טיסה מכספי מעשר כדי להגיע לארץ ולהצביע לתנועת ש"ס", ציין הרב בדבריו, כחלק מהמאמץ להעלות את אחוזי ההצבעה בקרב תומכי המפלגה מחוץ לישראל.