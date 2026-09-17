הרב יוסף קלנר, מבכירי רבני ישיבת הקו, התייחס בשיחה למפלגת נעם ולכוונתה לרוץ בבחירות, והציג פער בין ההזדהות שלו עם הנושאים שמעלה המפלגה במישור האידיאולוגי לבין עמדתו על פעילותה במישור הפוליטי והמעשי.

בפתח דבריו הבהיר הרב קלנר כי הוא רואה חשיבות רבה בסוגיות שבהן עוסקת נעם. "דעתי האידיאולוגית על מפלגת נעם, שמצביעה לדברים מאוד מאוד נכונים, ומצביעה על בעיה אקוטית שצריך להתמודד איתה", אמר.

עם זאת, כאשר עבר לבחון את פעילותה המעשית של המפלגה, השמיע ביקורת חריפה. "באמת יש שתי פאזות, זאת אומרת עקרונית, אידיאלית ומעשית. מעשית, דעתי על מפלגת נעם - אינני יודע מה זה מפלגת נעם. אני לא יודע מה היא עושה, אני לא יודע מה היא קידמה, אני לא יודע למה זה טוב בשלב זה".

"אני אגיד מילים מאוד קשות", המשיך, "אבל לא ראיתי מפלגה שהיא הצליחה במאה שמונים מעלות ממה שהיא רצתה".

הרב קלנר סייג מיד את דבריו והדגיש כי הוא אינו עוקב מקרוב אחר כלל פעילות המפלגה. "לזכותי, באמת אני לא כל כך מתעניין בעניין, לא כל כך למדתי את העניין, ואולי זה לא ממש נכון מה שאני אומר. ומי שבעניינים תכף יפרוק לי המון דברים שאני לא יודע אותם. יכול להיות, ואני מראש אומר שזה יכול להיות".

בהמשך התייחס לשאלת הישגיה של נעם ואמר כי ייתכן שהיו הישגים שאינם מוכרים לו. "לא היה מעשה כזה מרשים שהגיע לסדר גודל שאדם שלא מתעניין כמוני ידע. ולפעמים כשעושים איזו פעילות כלל-ישראלית, אז אדם לא מתעניין כמוני יודע, כי אם זה מספיק דרמטי, מספיק משמעותי, זה מגיע אליי. במקרה הזה לא הגיע אליי. זה לא ראיה שלא עשו, זה רק ראיה שאני לא יודע".

לדבריו, הדרך שבה הוא בוחן פעילות פוליטית מבוססת בראש ובראשונה על תוצאותיה. "אני לא מאשים כלום, אל תבין אותי. אני לא מאשים כלום. אני לא פה מבקר המדינה ואני לא מאשים. רק שאלת אותי שאלה מקודם, עניתי. מה דעתי על המפלגה הזאת? אמרתי, זו דעתי. לא באשמות. הקריטריון שלי זה מה שנקרא מבחן התוצאה והתועלת".

הרב קלנר נשאל גם על העובדה שרבנים המזוהים עם עמדותיו תומכים במפלגת נעם, ובראשם הרב צבי טאו. "אני לא אגיד שזה לא מעניין אותי, אבל זה לא משנה לי. זה לא משנה לי לגבי דעותיי. דווקא מעניין אותי, ולהערכתי כולם תומכים כי הרב טאו תומך. והרב טאו תומך, אז זה עדיין לא ברור לי למה הוא תומך ומה קורה פה עכשיו".

בהמשך העריך כי התמיכה והריצה העצמאית עשויות להיות חלק מניסיון לשפר את מעמדה של נעם לקראת חיבור פוליטי. "עדיין יש לי את הנטייה לחשוב, אני רוצה להאמין שזה הכל במסגרת... העלאת הערך של המפלגה בשביל שיסכימו להשתדך איתה".

לאחר שהתברר במהלך השיחה כי האפשרות לחיבור פוליטי שעליה דובר כבר אינה עומדת על הפרק, אמר הרב קלנר כי הוא מצפה שאבי מעוז יפרוש בסופו של דבר מהמרוץ.

"עכשיו אני מצפה לכך שברגע האחרון אבי מעוז יודיע שהוא פורש", אמר. "אבל עכשיו שזה לא הצליח, אני מצפה שקרוב לבחירות אבי מעוז יגיד שהוא לא רץ".

בהמשך התייחס הרב קלנר לטענה שלפיה גם אם נעם לא תעבור הפעם את אחוז החסימה, ריצה עצמאית עשויה לבנות את כוחה לקראת מערכות בחירות עתידיות, כפי שקרה בעבר עם איתמר בן גביר. בתגובה הזכיר את המחיר האפשרי של אובדן קולות בגוש שאליו משתייכת המפלגה.

"רק היה איזה מצב שכתוצאה מזה, זה לא רק בן גביר לא נכנס. היה גם מין מצב כזה ששרפו, ואותו תהליך - הימין לא נכנס. נכון", אמר, ואז תהה בחריפות: "אתם משחקים פה על הראש של כולנו?"

הרב קלנר חזר והדגיש כי מבחינתו עצם ההצבעה על בעיות אמיתיות אינה מספיקה אם אין למפלגה כוח פוליטי שמאפשר לה להביא לתוצאה הרצויה. "אבל אין לך שום כוח לעשות את זה, אז 'חכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים'".

לדבריו, "אתה מצביע על הדברים הנכונים, ואתה לא יודע לפעול נכון, כי אין לך כוח, ואתה לא מודד נכון את כוחותיך". הוא הוסיף: "אתה צודק, אבל זה לא סימן שאתה יודע איך להתמודד עם זה".

הרב הזכיר כי בעבר הטיל ספק גם ביכולתה של נעם להצליח בבחירות לרשויות המקומיות ולבסוף הופתע מתוצאותיה. "גם לפני הבחירות המוניציפליות אמרתי 'מה זה?', וקרה נס והם הצליחו. אז פה אני אחכה לראות אם יקרה נס".

לסיום אמר: "ואם לא יקרה נס, אז אני אכעס עליהם". כשנשאל האם הוא עצמו יצביע לנעם כדי לסייע לאותו "נס", השיב: "לא. אין סומכים על הנס".