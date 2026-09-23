מוריה שיראל - חברת מועצת הקולנוע ויוצרת תוכן ואסטרטגיה

בעיצומה של הסערה שעורר הסרט "נז"א" והוויכוח הציבורי סביב האופן שבו מוצגת ישראל בעולם, מגיעה בשורה חדשה מעולם הקולנוע הישראלי.

חברת מועצת הקולנוע מוריה שיראל מגלה כי מועצת הקולנוע אישרה מסלול חדש שייתן עדיפות ותמריץ לסרטים העוסקים בגבורת לוחמי ישראל ובסיפור הציוני.

בריאיון לערוץ 7 מספרת שיראל כי מבחינתה מדובר בשינוי תפיסתי משמעותי. "סוף סוף הצלחנו להעביר מסלול יהודי לקרנות הקולנוע, שיתמוך בסרטים שעוסקים בגבורת חיילי מערכות ישראל, כיתות הכוננות, לוחמי המחתרות וכל מי שבנה את המדינה הזאת. צריך להתחיל להביא את הסיפורים האלה למסך".

לדבריה, ההחלטה אינה נועדה להשתיק קולות אחרים, אלא לאפשר ייצוג רחב יותר של החברה הישראלית. "אם אנחנו לא נביא את הסיפורים שלנו - מי יספר אותם? זה התפקיד של התרבות. היא משנה תודעה".

שיראל, שבעברה ניהלה קרן קולנוע אזורית ופעלה לקידום יוצרים מהגליל ומהפריפריה, מתארת מסע אישי שהחל עוד בילדות, אז העדיפה סרטים דוקומנטריים על פני סרטי ילדים. בהמשך למדה קולנוע, תקשורת, חינוך ומדיניות ציבורית, מתוך רצון לא רק ליצור אלא גם להשפיע על המנגנונים שמעצבים את עולם התרבות.

"הבנתי שיוצרים דתיים וימנים מתקשים להגיע לעמדות ההשפעה", היא מספרת. "לא מספיק ליצור סרטים. צריך להבין איך נקבעת המדיניות ואיך מתקבלות ההחלטות".

לדבריה, במשך שנים עולם הקולנוע נשלט בעיקר על ידי יוצרים מאזור המרכז, בעוד שסיפורי הפריפריה, ההתיישבות, המסורת והציונות כמעט שלא קיבלו ביטוי. "לא ייתכן שמי שרוצה ליצור במדינת ישראל חייב להיות חלק מתעשייה מאוד מסוימת. יש עוד קולות שצריכים להישמע".

הסערה סביב הסרט "נז"א", שהוצג בפסטיבלים בינלאומיים וזכה למחיאות כפיים ממושכות, רק חיזקה אצלה את התחושה שהמאבק האמיתי מתנהל על התודעה.

"הפסטיבלים בעולם מחפשים סרטים שמציגים את ישראל באור שלילי", היא טוענת. "לא מעניין אותם להראות את הסיפור הישראלי המלא. מבחינתם, ככל שהסרט תוקף יותר את ישראל - כך הוא מעניין יותר".

לדבריה, גם אם במקרה של "נז"א" לא נעשה שימוש בכספי קרנות ישראליות, המציאות הזו מחייבת את ישראל להציג נרטיב משלה. "התרבות היא כלי אדיר לעיצוב תודעה. אפשר לנאום שעות, אבל סרט אחד טוב משפיע הרבה יותר".

מתוך התפיסה הזו היא קוראת ליוצרים דתיים, מסורתיים וימנים שלא להסתפק ביצירה למגזר שלהם בלבד. "אל תישארו מגזריים. בואו למסך הגדול. תהיו מקצועיים, תהיו מצוינים ותגיעו למקומות שבהם מתקבלות ההחלטות. שם אפשר באמת להשפיע".

לדבריה, השנים האחרונות מספקות אינספור סיפורי גבורה שעדיין לא סופרו. "רק שלוש השנים האחרונות מלאות בסיפורים שראויים לסרטים. ואם נסתכל על כל שנות המדינה - יש אינסוף סיפורי גבורה, הקרבה ותקומה. זה מה שצריך להראות לעולם".

שיראל מסיימת באופטימיות זהירה. מבחינתה, אישור המסלול החדש הוא רק תחילתו של שינוי רחב יותר. "התחלנו. יש כבר יוצרים חדשים, יש עוד קרנות, ויש יותר קולות שנכנסים למערכת. עכשיו צריך שגם הדור הבא של היוצרים יבוא, ייצור וייקח חלק בעיצוב התרבות הישראלית. התרבות משנה תודעה - ואסור לנו לוותר על הזירה הזאת".