תיעוד הלינץ' בג'נין דוברות המשטרה

היחידה המרכזית במחוז ש"י בשיתוף שב"כ השלימה את חקירתם של שני חשודים במעורבות בלינץ' חמור באם ובנה שאירע בחודש אוגוסט בג'נין.

האירוע הקשה התרחש ב-13 באוגוסט, כאשר אם ובנה עשו את דרכם מהשומרון לכיוון העיר עפולה. במהלך הנסיעה טעתה הנהגת בנתיב ונכנסה בשוגג לעומק העיר הפלסטינית ג'נין.

המון מקומי שהבחין בלוחיות הזיהוי הישראליות של הרכב החל להתקהל סביבו במהירות וחסם את נתיב הנסיעה.

במהלך ההתקהלות ניסו מספר ערבים לפגוע בנוסעי הרכב באופן ישיר, תוך שהם מנפצים את השמשות, במטרה לבצע בשניים לינץ'.

הנהגת, שהפגינה תושייה רבה תחת זעם ההמון המוסת, הצליחה לתמרן את הרכב, להימלט מהמקום ולהגיע בבטחה לידי כוחות הביטחון הישראליים.

בעקבות האירוע נפתחה חקירה בשילוב יכולות מודיעיניות וטכנולוגיות של השב"כ. החוקרים הצליחו לחשוף את זהותם של המעורבים המרכזיים בתקיפה והביאו למעצרם.

עם סיום גיבוש התשתית הראייתית נגד השניים, הוגשה הבוקר (חמישי) הצהרת תובע, ובימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדם כתב אישום חמור.