שני בני אדם כבני 30 נהרגו הבוקר (חמישי) בתאונת דרכים קשה בין שני כלי רכב בכביש 310 סמוך לגבעות בר.

צוותי מד"א שהוזעקו לזירת התאונה נאלצו לקבוע את מותם של השניים.

חובש מד"א רזק אלטורי סיפר: "מדובר בתאונת דרכים מזעזעת, הרכבים היו עם פגיעות פח קשות בחלקם הקדמי, אחד מהרכבים היה על גדר ההפרדה.

שני גברים כבני 30 שכבו כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית. ביצענו בדיקות רפואיות ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותם במקום", הוסיף החובש.

שוטרי תחנת רהט ובוחני תאונות הדרכים של מרחב נגב הגיעו לזירת האירוע, פעלו להסדרת התנועה וממשיכים בחקירת נסיבות התאונה.