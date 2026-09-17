במפלגת ישראל ביתנו מגיבים למתקפה של גדי איזנקוט נגד אביגדור ליברמן בשל העובדה שאינו מכיר בו כמועמד גוש מתנגדי נתניהו לראשות הממשלה.

"לאביגדור ליברמן אין אגו ויש ניסיון, והניסיון מלמד שאסור לשדר לחץ בשום שלב", הגיבו בישראל ביתנו.

עוד הוסיפו כי "ישראל ביתנו מחויבת להקמת ממשלה ציונית, ללא נתניהו, המפלגות הערביות והחרדיות, שתעביר חוק גיוס לכולם בלי מכסות, בלי יעדים ובלי פטורים לאף אחד, ותקים ועדת חקירה ממלכתית בהתאם לחוק כהחלטה ראשונה בממשלה הבאה. מה שחשוב הוא לחזק את גוש המשרתים ולהקים ממשלה יציבה".

ההודעה הסתיימה בעקיצה ברורה למנהיג מפלגת "ישר!" וברמיזה שהוא עלול להיעזר במפלגות הערביות כדי להקים את ממשלתו. "כדאי מאוד שגדי איזנקוט יבהיר באופן ברור לציבור מי השותפים שלו ביום שאחרי הבחירות".

איזנקוט מתח ביקורת בראיון לכאן רשת ב' על ליברמן ונפתלי בנט וטען כי "הם שוגים כשהם לא רוצים לקבוע כללי יסוד למועמד לראש הממשלה, הם פוגעים בסיכוי לנצח. הציבור רוצה שינוי. האמירות האלה, הפוליטיקה הישנה של 'נעשה פוילשטיקים ונחליט מי יהיה ראש הממשלה' - זה דבר שאי אפשר לקבל אותו. שיעבדו שניהם ויסבירו כמה הם מנוסים ומה הם מביאים, ואני אדבר על המנהיגות והנחישות שאני מביא, והדרך שלי לאחד את המדינה. והציבור יחליט".

"מי שבונה על ראשות ממשלה עם שמונה מנדטים לא מבין מה קרה במדינת ישראל", הוסיף איזנקוט, כשהוא מרמז לכך שבנט נבחר לתפקיד אחרי שקיבל שישה מנדטים. הוא הבהיר בנוסף, גם כן כביקורת על שותפיו לגוש, כי "רוטציה לא עומדת על הפרק. אני מתנגד באופן עקרוני לכל הפטנט הזה של ראש ממשלה חלופי".

לדברי איזנקוט, "ראש ממשלה צריך להיבחר לארבע שנים כדי שיוכל לממש תוכניות ולקדם מהלכים פנימיים ואזוריים. אלו שתי אמירות שונות: נתניהו כמו כל חברי הקבינט ב-7 באוקטובר לא ראויים להנהגה. ולגבי רוטציה - אני מתנגד באופן נחרץ לממשלת חילופים ולרוטציה, ולכל הטריקים והשטיקים שליוו אותנו בשנים האחרונות".