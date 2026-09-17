ישראל גנץ: "לצאת מקונספציית אוסלו" נועה קפלן

על רקע תנופת ההתיישבות שמקדמת מועצת בנימין והמאבק על השטחים הפתוחים ביהודה ושומרון, קיימו חברי "פורום הביתה" סיור ופגישת עבודה עם ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ.

הסיור, שנערך במסגרת היכרות עם תוכנית 100 הנקודות שמקדם הפורום, התמקד בתוכנית לתפיסת השטחים הפתוחים באמצעות חוות ובהיכרות מקרוב עם נקודות אסטרטגיות במרחב. בסיור השתתפו גם הנהגות היישובים, רבנים וההורים השכולים חברי הפורום אליאב ליבי ויהושע שרמן.

הסיור התקיים על רקע מהלכי ההתיישבות שמקדמת מועצת בנימין בשטחים הפתוחים, ובהם הקמת חוות ויישובים חדשים בנקודות אסטרטגיות בכל רחבי המועצה.

במהלך הסיור הציג גנץ את המהלכים שכבר מתבצעים בשטח, והאבות השכולים הציגו את מתווה הפורום, שלפיו ניתן לבסס שליטה ישראלית מלאה בשטחים הפתוחים ביו"ש ללא אזרח פלסטיני אחד.

ראש המועצה אמר כי "בשנים האחרונות ממשלת ישראל הובילה מהפכה היסטורית בהתיישבות ביהודה ושומרון. אחרי שנים ארוכות של הקפאה ותפיסות ישנות, אנחנו רואים החלטות על יישובים חדשים, חיזוק האחיזה בשטחים הפתוחים והבנה שהתיישבות היא חלק בלתי נפרד מביטחון ישראל.

את המהפכה האדירה שנעשתה בשטחי C צריך עכשיו לקחת לשלב הבא. הסכמי אוסלו נולדו כהסדר זמני, אבל שלושים שנה אחר כך החלוקה שהם יצרו עדיין מכתיבה את המציאות בשטח. הגיע הזמן להשתחרר מהקונספציה הזאת", הוסיף.

לדבריו "אנחנו לא רוצים פתרונות מתחת לשולחן ולא עוד מציאות של עובדות בשטח בלי החלטת מדינה. אנחנו מצפים ממדינת ישראל שתקבל החלטה ברורה, תגיע לכאן בסמכות וברשות ותיקח אחריות על המרחב. בשלב הבא צריך לבטל את החלוקה לשטחי A, B ו-C ולהחיל ריבונות ישראלית על כל השטחים הפתוחים ביהודה ושומרון. בלי שטחי A ו-B אין לנו שליטה ביטחונית על ערי השפלה או על בקעת הירדן מי שרוצה להגן על נתב"ג ותל אביב חייב להבין זאת. לקחי השבעה באוקטובר מחייבים אותנו לתפוס את האזורים האלו, שקריטיים לעתידה של מדינת ישראל. זו ארצנו, זו אדמתנו. כאן צעדו אבותינו וכאן נמצא העתיד שלנו. זו זכותנו וזו גם תעודת הביטוח שלנו. תודה גדולה למשפחות השכולות של פורום הביתה, ששילמו את המחיר הכבד ביותר ובחרו מתוך הכאב לפעול למען עתידה וביטחונה של מדינת ישראל".

אליאב ליבי הוסיף: "שילמנו את המחיר היקר מכל במלחמה הזו, ואנחנו מסרבים להמשיך להפקיר את עתידנו בידי תפיסות ביטחוניות שכשלו. הוכח שוב ושוב שהיכן שאין התיישבות ונוכחות ישראלית - צומח טרור רצחני. אנו רואים בישראל גנץ ובהנהגת ההתיישבות שותפים טבעיים למאבק הזה, ומצפים מהם לפעול יחד איתנו כדי לוודא שאף מפלגה לא תוכל לחמוק ממתן תשובות ברורות לציבור בטרם ההליכה לקלפי".

יהושע שרמן סיכם: "קווי אוסלו ששורטטו לפני 30 שנה הם קווים מדממים. הסיור הערב במרחבים הפתוחים ממחיש עד כמה הפתרון הוא פשוט ונגיש - אנחנו יכולים וחייבים לקחת אחריות על השטח הזה לפני שייהפך למפלצת טרור שתאיים על כל מרכז הארץ. הקריאה שלנו לראשי המפלגות, יחד עם ראשי הרשויות ביו"ש, היא חד משמעית: הגיע הזמן להשתחרר מהקונספציה ולשוב הביתה. עלינו לעצב עכשיו את המציאות שתמנע את המלחמה הבאה".