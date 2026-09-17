הרב יוסי רודריגז, ראש ישיבת אילת ומבכירי רבני ישיבות הקו, פרסם מכתב שבו התייחס לבחירות לכנסת ולשאלת התמיכה במפלגת נעם.

בדבריו הביע הערכה עמוקה לרב צבי טאו, אך לצד זאת הדגיש כי את פעילותה של מפלגה פוליטית יש לבחון גם על פי הישגיה המעשיים.

בפתח מכתבו כתב הרב רודריגז: "בזאת למודעי: גדול דורנו ועטרת ראשנו הוא הרב צבי טאו שליט"א יאריך ימים בשפע גודל ועומק הבהרת דברי רבותינו הרב זצ"ל ובנו, שאין כמותו, לא רק בגודל התורה אלא גם בראית בינו שנות דור ודור, מזהה את העומק עצת ה' בכל תהליכי הגאולה. אני הצעיר עפר לרגליו ולתורתו".

בהמשך ביקש הרב רודריגז להבחין בין ההנהגה הרוחנית והתורנית לבין הפעילות בזירה הפוליטית, שלדבריו נבחנת בראש ובראשונה במבחן התוצאה. "ועוד בזאת למודעי - שפוליטיקה היא נושא מעשי שתפקידו להביא תוצאות מעשיות. שעל כן צריך לא רק מומחיות רוחנית של ראיית הצרכים אלא התהלכות בשכנוע וביצירת מרקם לתוצאות מעשיות, ך קבלתי מהרב עצמו, ואף על פי שגם רב יכול להיות פוליטיקאי אך מידת הצלחתו המעשית תבחן בקריטריונים מעשיים".

לאחר הדברים הללו התייחס במפורש למפלגת נעם ולתנאים שלדבריו מצדיקים תמיכה בה: "לכן אם נאחז שמפלגת נעם היא מבשרת רוח התחיה בשדות המעשה, ואכן תוכל להוציא לפועל מגמות עקרוניות מהותיות כפי שמתברר בכל צדדי התורה הגואלת בוודאי יש לתמוך בה".

עם זאת, הרב רודריגז הבהיר כי אם הפעילות הפוליטית אינה מניבה את התוצאות המצופות, לדבריו אין לראות בבחינה ביקורתית של המפלגה פגיעה במעמדו או בדרכו של הרב טאו.

"אך אם התוצאות המעשיות מתבוששות לבוא - עלינו לנהוג בה מנהג בחירה בפוליטקאי טוב או גרוע לפי ראות הבנתינו ואין בזה שום בזיון בדרכו של גדול דורינו ועטרת ראשנו".