21 שנה אחרי הגירוש: מאות חגגו את חנוכת בית הכנסת בחומש

מאות בני אדם השתתפו בעצרת ההודיה הגדולה שהתקיימה אמש (רביעי) ביישוב המתחדש חומש, עד שעות הלילה המאוחרות, 21 שנה לאחר הגירוש.

במרכז האירוע התקיימו חנוכת בית הכנסת ע"ש הרב קוק זצ"ל והכנסת ספר תורה, לצד עצרת מרכזית ומופע התעוררות של האמן ביני לנדאו.

בעצרת ההודיה השתתפו ראש מועצת שומרון יוסי דגן, חברת הכנסת לימור סון הר מלך, משפחות שכולות ובהם: הרב מרדכי שלום ומרים, הוריו של יהודה דימנטמן הי"ד, הוריו של שולי הר מלך הי"ד שנרצח בפיגוע ירי לפני הגירוש כשהיה בדרכו לחומש, הוריו של עידודי זולדן הי"ד ממגורשי חומש שבנם נרצח בפיגוע ירי ב-2007, רבנים, תושבי חומש, המשפחות שחזרו לצפון השומרון, פעילי "חומש תחילה", בוגרי ורבני ישיבת חומש והציבור הרחב.

במהלך הכנסת ספר התורה נפרשה מעליו חופה מטליתו של יצחק צייגר הי"ד, תושב שבי שומרון שנרצח בשנת 2024 בפיגוע ירי והיה מאוהבי חומש.

במהלך העצרת העניק ראש מועצת שומרון יחד עם ראש ישיבת חומש הרב אלישמע כהן, ח"כ לימור סון הר מלך ובני גל תעודת הקורה לחלוצים שסייעו להקמת חומש לפני העקירה ולאחר העקירה.

ראש המועצה אמר באירוע: "אנחנו בימים של תיקון היסטורי. עומדים כאן בחומש המתחדשת, במקום שעוד לא היה לפני הגירוש, ואומרים קבל עם ועולם: ההתנתקות מצפון השומרון מתה - עם ישראל חי.

חומש התחילה מהפכה ששוטפת את כל צפון השומרון, ותגיע בעזרת השם בעוד לא המון זמן גם לגוש קטיף. בעזרת השם יהיו עוד הרבה יישובים נוספים שיקימו כאן. הבנייה של צפון השומרון מחדש היא לא רק את חפירה, ולא רק מלט ולא רק בתים - הבנייה של צפון השומרון זה רעיון! אנחנו מחזירים את מדינת ישראל למסלול האמיתי, הטהור, הרענן של בנייה, של יצירה, של ייעוד, של ציונות. שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם להוסיף ולהביא מאות אלפי יהודים לצפון השומרון המתחדש. יזכה אותנו לעשות את זה בעזרת השם מתוך שמחה ואחדות בינינו, ויזכה אותנו להביא מתוך זה ריבונות מלאה השנה", הוסיף.

ח"כ סון הר-מלך סיפרה: "זכיתי להיות ממובילי המהלך לביטול חוק ההתנתקות ולפתיחת הדרך לשיבה הביתה לצפון השומרון. היום, כשאנחנו עומדים כאן בחומש, אפשר לומר בבירור: עם ישראל חזר הביתה. השיבה לצפון השומרון לא התרחשה ביום אחד. היא נבנתה מתוך שנים של מסירות נפש, אמונה ועקשנות של משפחות ופעילים שלא הסכימו לוותר על חלום השיבה, ובראשם אנשי ישיבת חומש, רבניה, אברכיה ותלמידיה, שנאחזו במקום גם ברגעים הקשים ביותר ושמרו את הגחלת עד שהפכה למציאות.

היום אנחנו אומרים להם תודה, אבל גם מביטים קדימה. השיבה לחומש ולצפון השומרון היא שלב בתיקון העוול הנורא של ההתנתקות. כפי שזכינו לשוב לצפון השומרון, כך בעזרת ה' עוד נשוב לעזה ולכל חבלי מולדתנו. עם ישראל חוזר הביתה", הוסיפה.

השרה אורית סטרוק אמרה בברכה מצולמת: "אנשי חומש היקרים והאהובים, שנים רבות כל כך של מסירות, של התמדה, של אמונה תמימה, של מאבק בתנאים בלתי אפשריים, הביאו בסופו של יום את מדינת ישראל כולה לעמוד מאחוריכם. עם ישראל כולו עושה תשובה גדולה וחוזר למקומות שהוא בעצמו עקר ואפנה להם עורף ומסר אותם, ועכשיו אנחנו חוזרים. זה הכל בזכותכם. בכוח האמונה שלכם, בכוח המסירות שלכם, בכוח הדבקות שלכם.

כל אלה יחד הביאו אותנו ליכולת לגלגל את גלגל ההיסטוריה בחזרה לכיוון החיובי, בחזרה לכיוון של גאולת עם ישראל. ובאמת, אין כנראה בעולם, בימים האלה של תשובה גדולה, תשובה לאומית גדולה, אני פשוט יש לי את הזכות להודות לכם כשרת ההתיישבות, כנציגת ממשלת ישראל, על כל פועלכם".

השר זאב אלקין אמר: "אני רוצה לברך את חבריי היקרים, זה סגירת מעגל. אנחנו נמצאים בין ראש השנה ליום כיפור, בעידן של תשובה. יש תשובה אישית, פרטית של כל אחד מאיתנו, ויש גם תשובה לאומית. בחזרה לחומש, בחזרה לצפון השומרון, עם ישראל, מדינת ישראל, ביצעו תשובה לאומית על העוול הנוראי הזה של ההתנתקות. לא תהיה יותר התנתקות, אך ורק תוכנית ההתחברות. עוד ועוד יישובים בשומרון כולה ובצפון השומרון בפרט. גמר חתימה טובה".

בני גל, מראשי חומש תחילה, סיכם: "זה יום של שמחה גדולה והודיה לה' במשך יותר מ21 שנה נאבקנו, התעקשנו ולא ויתרנו על החלום להחזיר את עם ישראל הביתה. היו שנים קשות בהם הדרך נראתה ארוכה ויחד עם הרב אלישמע כהן וחברים ופעילים רבים עם אמונה, אומץ וציפיה לישועה ואהבת הארץ הגענו יחד בס"ד לרגעים המיוחדים האלו. אבן מאסו הבונים הייתה לראש תחילה, מחומש תחילה לישובים רבים ונוספים בצפון השומרון. נתחזק יחד להמשך 'רבה הארץ לרשתה'".