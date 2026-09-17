הנאום ש"ס

מתקפה מרומזת של מנהיג ש"ס על השר בן גביר? במהלך עצרת התעוררות שנערכה אמש באצטדיון עכו, יצא הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, באמירות נחרצות נגד פוליטיקאים הפועלים בניגוד להנחיות ההלכתיות של מועצת חכמי התורה.

בדבריו התייחס הרב ישירות לסוגיית העלייה להר הבית והעביר מסר חד למצביעים: "אני קורא לכם: אל תתפתו להצביע לאנשים לא ראויים. מי שאין לו יראת שמיים ומי שעולה להר הבית - אסור לפי ההלכה להצביע לו".

על אף שלא נקב בשמות, הדברים כוונו ישירות לעברו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הידוע בעליותיו התכופות להר הבית ובקריאותיו לשנות את הסטטוס-קוו במקום.

בהמשך נאומו קרא הרב יוסף לציבור להתלכד אך ורק סביב הנציגות החרדית-ספרדית הממסדית: "צריך להצביע רק ליראי שמיים שהולכים בדרך התורה, כמו הנציגים שלנו".