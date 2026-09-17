צה"ל תקף השבוע בצפון רצועת עזה וחיסל את המחבל שריף שאדי אבראהים לבד, מחבל נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

לבד לקח חלק פעיל במתקפת הטרור הרצחנית ב-7 באוקטובר באזור מעבר ארז.

חיסול זה מצטרף לתקיפה ממוקדת נוספת שבוצעה מוקדם יותר השבוע (שני) בצפון הרצועה, שבה חוסל המחבל יוסף סעד אלעדין ראשד זעים, אשר שימש כמפקד בכוחות הנוח'בה.

בצה"ל מציינים כי "בעת האחרונה פגעו השניים בנורמות הביטחוניות ופעלו לקידום מתווי טרור מורכבים נגד כוחות צה"ל הפועלים באזור ונגד אזרחי מדינת ישראל.

במקביל, השניים עסקו באופן פעיל בשיקום היכולות המבצעיות של ארגון הטרור, תוך הפרה שיטתית ומתמשכת של תנאי הפסקת האש. הסיכולים הוצאו לפועל במטרה למנוע הוצאת פיגועים לפועל ולהסיר באופן מיידי את האיום הנשקף מהם".