יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, שופט בית המשפט העליון נעם סולברג, נשא היום (חמישי) דברים מרכזיים בכנס הכשרת קציני בחירות של צבא ההגנה לישראל.

בכנס, שבו השתתפו כ-250 קצינים ובעלי תפקידים האמונים על ההיערכות והוצאתו לפועל של יום הבחירות ביחידות הצבא, עמד השופט על הקו העדין שבין קיום הליך דמוקרטי פוליטי לבין שמירה על ניטרליות וממלכתיות צבאית.

בדבריו הדגיש השופט סולברג כי השמירה על הפרדת צה"ל מכל מעורבות פוליטית איננה עניין פרוצדורלי בלבד, אלא תנאי הכרחי לשימור אמון הציבור במערכת הביטחון. הוא הבהיר כי תפקיד המערכת הצבאית הוא לאפשר לכל חייל וחיילת לממש את זכותם האזרחית באופן חופשי וחשאי, תוך וידוא מוחלט שהצבא כארגון אינו משפיע על התחרות הפוליטית או נוטל בה חלק.

לצד הנושא הערכי, התייחס יו"ר הוועדה למורכבות התפעולית של יום הבחירות בצה"ל, הדורשת שילוב בין הליך הצבעה תקין לבין המשך הפעילות המבצעית השוטפת. סולברג ציין כי המערכת נדרשת להפגין גמישות גבוהה ולהתאים את עצמה לשינויים במצב הביטחוני בזמן אמת, כדי לתרגם את התכנון המוקדם להצלחה בשטח.

בפנייתו הישירה לקצינים קרא השופט סולברג לגלות בקיאות מלאה בנהלים ולהקפיד על כל הפרטים הקטנים. הוא הדגיש כי הזכות לבחור אינה נעצרת בשער הבסיס, וכי אין להרשות שאופי השירות, המרחק או המשימה המבצעית הנדרשת מהחייל יהפכו לחסם בפני מימוש זכות ההצבעה. בסיום דבריו ציין כי המבחן האמיתי של המבצע יהיה בהבטחת הצבעה תקינה, מקצועית וממלכתית לכל משרת ומשרתת בצה"ל.