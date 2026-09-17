שני אסונות הבוקר: תלמיד ישיבה כבן 20 נהג לאחר שנפל מגובה של חמש קומות בישיבה ברחוב עוזיאל בבני ברק.

חובשי רפואת חירום במד"א, משה אינדיג ואהרון שריג, סיפרו: "הצעיר היה מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית. ביצענו בדיקות רפואיות ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום".

במקביל פעוט כבן שנתיים נפל מגובה של ארבע קומות בקריית ים, ככל הנראה מחלון הממ"ד, ונפצע באורח אנוש. הוא פונה לבית החולים רמב"ם תוך כדי פעולות החייאה ושם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א, משה אמסלם, סיפר: "מדובר באירוע קשה, ילד כבן שנתיים שכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה לאחר שנפל מגובה רב. התחלנו בטיפול רפואי שכלל עיסויים, הנשמות ומתן תרופות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו אנוש".