תיכון "בליך" ברמת גן ערך היום (חמישי) את מדגם הבחירות שלו ומפלגת "ישר!" זכתה במקום הראשון עם 32.2% מהקולות.

אל המקום השני הגיעה מפלגת "ביחד" של בנט ולפיד עם 22.4% ואחריה הליכוד עם 15.5% ועוצמה יהודית עם 9.4% (פי שניים מהמדגם בשנת 2022).

מפלגת הדמוקרטים קיבלה 7.1%, ישראל ביתנו 4.8%, עמך ישראל 3.6%, המילואימניקים 2.8%, הציונות הדתית 1.6%, רע"ם 0.4% וכחול לבן 0.2%. ש"ס, יהדות התורה והרשימה המשותפת קיבלו 0%.

התיכון זכה בעבר למוניטין של מנבא בחירות כשהצליח לחזות באופן מדוייק את המהפך הפוליטי בשנת 1977 וכן את ניצחונו של יצחק רבין ז"ל בשנת 1992.

עם זאת, מאז שנות ה-2,000, לא הצליחו תלמידי התיכון להתקרב לניבוי התוצאות. זאת בשל העובדה שנוטה באופן מובהק לטובת מפלגות המרכז-שמאל ואינו משקף חלקים גדולים מהמצביעים.