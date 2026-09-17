צה"ל צפוי להציג בימים הקרובים לדרג המדיני שורת השלכות של הבור שנוצר בתקציב הביטחון, שאותו מעריך הצבא בכ-25 מיליארד שקלים - כך דווח בגלי צה"ל.

בצה"ל מתריעים כי ללא תוספת התקציב יתקשה הצבא להחזיק רצועות ביטחון בשלוש זירות. בין היתר נטען כי צה"ל אינו ערוך לחורף בלבנון, לרבות התאמת צירים לתנועה בגשם, אספקת ציוד חורף לכוחות בשטח והיערכות לשלגים.

השלכה נוספת שעליה מתריעים בצבא היא עצירת גיוסי אנשי קבע בשורת מערכים, בהם חיל האוויר, אגף המודיעין ואגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה.

בצה"ל מזהירים גם מפני עצירת רכש חדש של חימושים ומיירטים, בהם מיירטי הגנה אווירית, פגזי טנקים וארטילריה ופצצות אוויריות. בנוסף, המחסור התקציבי צפוי להשפיע על תחזוקה, תיקון והחזרה לכשירות של כלים משוריינים כבדים, בהם טנקים ונגמ"שי נמ"ר ואיתן.

מנגד, במשרד האוצר דוחים את טענות הצבא וטוענים כי החריגות בהיקף תקציב הביטחון הן תוצאה של ניהול לקוי ושל הוצאות שמערכת הביטחון ביצעה ללא סמכות.

באוצר מציינים כי מערכת הביטחון דורשת תוספת של כ-25 מיליארד שקלים לשנה הנוכחית בלבד. לשם השוואה, לפי הנתונים שהציג המשרד, תוכנית שיקום הצפון כולה עומדת על 15 מיליארד שקלים לחמש שנים, ואילו תקציב הרווחה כולו עומד על 14 מיליארד שקלים.

במשרד האוצר טוענים עוד כי משרד הביטחון סירב לפיקוח על ניהול תקציבו, וכי כתוצאה מכך נוצר מחסור בדיעבד - לאחר שהזמנות והתחייבויות כספיות כבר בוצעו מבלי שהיה להן תקציב.