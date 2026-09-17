מידע שפורסם השבוע, מציטוט של שני בכירים ישראלים, יספר שהרמטכ"ל אייל זמיר נפגש בחשאי בגרמניה עם מפקדי צבאות סעודיה, איחוד האמירויות, קטאר, בחרין, כווית, ירדן ומצרים.

בפגישה שאורגנה בידי פיקוד המרכז האמריקני, סנטקום, נדונו המלחמה עם איראן וההסלמה עם החות'ים.

זמיר אינו הרמטכ"ל הראשון בתולדות צה"ל שנפגש עם מקבילים שלו בעולם הערבי, ממדינות שמקיימות יחסים מדיניים עם ישראל וגם כאלו שלא. אין ספק שלמדינות שזמיר נפגש עם הרמטכ"לים שלהם יש הרבה אינטרסים צבאיים משותפים, בעיקר בנושא המלחמה עם איראן.

ורק דבר אחד לא ברור: מה עושה שם הרמטכ"ל של קטאר?

בניגוד לכל שאר המדינות ברשימה - קטאר היא מדינת אוייב מובהקת. בנושא הזה צודקים לחלוטין ראשי האופוזיציה בישראל. היא מקיימת קשרים ביטחוניים עם אוייבי ישראל המרים ביותר, ובראשם איראן והחמאס. בהנחה שבמפגש הרמטכ"לים הוצגו מידעים מודיעיניים מכל הכיוונים, מי לידינו יתקע שהרמטכ"ל הקטארי לא העביר את החומר המודיעיני הזה לבעלי בריתו האמיתיים בטהראן?

מומלץ לקרוא דו"ח של מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, שחיבר לפני חודש וחצי ד"ר אריאל אדמוני, המפרט רשימה של הוכחות שקטאר היא מדינת אויב. היא אירחה בגלוי את הנהגת חמאס בשטחה. היא מימנה חינוך אנטי-ישראלי באוניברסיטאות ובתי ספר במערב, סייעה לאירגונים המקדמים חרמות נגד ישראל ותמיכה ביוזמות משפטיות נגד ישראל בזירה הבינ"ל, פעלה לבלום עסקאות של התעשיות הביטחוניות הישראליות בגרמניה, הפעילה מאמצים להשפיע על מדיניות הממשל האמריקאי כלפי איראן ופעילות שמחזקת ארגונים עוינים לישראל, ובהם חמאס וחיזבאללה. חלק מהפרסומים אף טענו כי הועברו כספים לא רק לחמאס אלא גם לחיזבאללה ולמשמרות המהפכה.

כמו כל אוייבינו, היעד של קטאר הוא חיסול ישראל. כיוון שברור גם לקטארים שהדבר לא אפשרי באמצעים צבאיים - למרות הכל צה"ל הוא צבא חזק - הדרך שבחרו היא שימוש בעשרות מיליארדי דולרים לשחד אוניברסיטאות, כלי תקשורת, אנשי ממשל ופוליטיקאים בכל העולם, וגם בישראל, נגד מדינת ישראל.

קטאר מפעילה מדיניות דו-פרצופיות מול ארה"ב. מצד אחד, היא בעלת ברית עיקרית של ארה"ב, שאינה חברה בנאט"ו, ומארחת את הבסיס האמריקאי הגדול ביותר במזרח התיכון, אל-עודיד שאף הותקף בידי האיראנים. אולם איראן הקפידה שהפגיעות יהיו רק בבסיס האמריקני, ולא בשום אתר קטארי אחר. ממשלות ירדן, מצרים ובחריין - גם הן מדינות ששלחו את הרמטכ"לים שלהם לאותו מפגש - האשימו לא פעם את קטאר בקידום קיצוניות וליבוי תסיסה בשטחיהן.

שיתוף הפעולה המודיעיני-ביטחוני בין קטאר ואיראן, ותרומתה של הראשונה למניעת הידרדרות ביציבות המשטר באיראן, עלה לכותרות במונדיאל 2022 שאירחה קטאר. תקופה זו היתה רגישה עבור המשטר האיראני, שהתמודד עם מחאה בעקבות מותה של מהסא אמיני על ידי כוחות הביטחון בטהראן במהלך מעצרה בגין עטיית חיג'אב ברישול.

לשלטונות איראן היה חשוב למנוע את ניסיון האופוזיציה האיראנית להשתמש במונדיאל כדי למנף הן את המחאה באיראן והן את התמיכה במחאה מצד מדינות המערב. לבקשת שלטונות איראן, עצרה קטאר אוהדים איראנים שניסו להכניס לאצטדיונים דגלי אופוזיציה של המלוכה הפהלווית ושל תנועת "אישה, חיים, חירות". במקביל העבירה קטאר לטהראן מידע על רוכשי כרטיסים, ולבקשת איראן, מנעה במהלך המונדיאל את כניסתם של עיתונאי ערוץ האופוזיציה המוביל, "איראן אינטרנשיונל", לנסיכות.

למדינת ישראל יש ניסיון עתיק בשותפות עם אוייבים שהפכו 'ידידים' לכאורה, שניצלו מידע מודיעיני שקיבלו מישראל לסייע לאוייבים. כך היה עם הרשות הפלשתינית, שמידע מודיעיני שישראל מסרה לה כדי לעצור מחבלים, כחלק מ'שיתוף הפעולה הביטחוני' בשנות אוסלו העליזות, המידע המודיעיני נמסר מיידית לאותם מחבלים כדי שימהרו להסתתר ולהיעלם לפני שצה"ל יעצור אותם. קשה להאמין שלקטארים יש מוסר אנושי ומדיני גבוה יותר מלפלשתינים.

מפגש הרמטכ"לים הוא צעד חשוב במלחמה מול איראן. לא ברור למה היה צריך לצרף אליהם 'גיס חמישי' בדמות הרמטכ"ל הקטארי, בעלת ברית צבאית עם איראן.