דר פנינה פוגודה - רופאת משפחה ומובילת פורום רופאים למען לוחמים

מיזם "רופאים למען לוחמים", שהקימה ד"ר פנינה פוגודה בעקבות הקושי של חיילים לקבל טיפול רפואי בזמן הקצר שבו הם יוצאים מהשטח, כבר מאגד כ־450 רופאים מומחים. "הלוחמים מקריבים את כל מה שיש להם בשבילנו. בכמה שעות שהם יוצאים הביתה הם צריכים לקבל את הרפואה הכי טובה".

ד"ר פנינה פוגודה, רופאת משפחה ואם לחמישה, ששניים מבניה משרתים בצה"ל, הקימה את המיזם לאחר שנחשפה מקרוב לפער שבין צורכיהם הרפואיים של הלוחמים לבין הזמן העומד לרשותם לקבלת טיפול.

הנושא העסיק אותה כבר כאשר אחד מבניה, בעת שירותו הסדיר, הסתובב לדבריה במשך שבועות עם דלקת ריאות. אלא שהדחיפה להקמת המיזם הגיעה בעקבות חייל מהשכונה ששב מהלחימה עם בעיה בעינו ועמד לחזור לשטח בתוך 24 שעות.

אמו החליטה לפנות לרפואה פרטית ולשלם מכיסה כדי שיספיק להיבדק. "אמרתי שזה לא יכול להיות ככה", מספרת פוגודה. "הלוחמים שלנו, שמקריבים את כל מה שיש להם בשבילנו, בכמה שעות שהם יוצאים הביתה צריכים לקבל את הרפואה הכי טובה ולחזור לצבא במצב הכי טוב שאפשר".

פוגודה פרסמה פוסט אישי בפייסבוק וקראה לעמיתיה להצטרף. בתוך ימים נענו מאות רופאים. כיום חברים במיזם כ־450 רופאים, ובהם מומחים וראשי מחלקות מבתי חולים ברחבי הארץ ובמגוון רחב של תחומים.

לדבריה, כאשר מגיעה פנייה מלוחם הזקוק למומחה, המענה מתקבל לעיתים בתוך דקות או שעות. כך, למשל, מפקד שפרק את כתפו ונזקק בדחיפות לאורתופד כתף נבדק אצל מומחה כבר באותו היום.

במקרה אחר הגיע אל פוגודה חייל עם גוש בחזה. לאחר שבדקה אותו היא פנתה לרדיולוגית בכירה בהדסה, שביצעה לו בדיקת אולטרסאונד. בבדיקה התגלה גידול והחייל הועבר להמשך בירור וטיפול.

"הוא טופל תוך כלום זמן", היא מספרת. לדבריה, ייתכן שגם במערכת הצבאית היה החייל מגיע בסופו של דבר לאותו בירור, אולם הוא עמד לשוב לשטח ולא ידע מתי תהיה לו הזדמנות נוספת להיבדק.

פוגודה מדגישה כי המיזם אינו מבקש להחליף את מערך הרפואה הצבאי או לפעול נגדו. "אנחנו לא מנסים להכתיב לצה"ל שום דבר. מבחינתנו צה"ל הוא האינסטנציה העליונה. אנחנו לא באים לחתור תחת צה"ל".

לדבריה, בקבוצה חברים גם רופאים צבאיים, ובמהלך הזמן נוצר שיתוף פעולה בלתי רשמי עם גורמים במערכת. לעיתים אף פונים רופאים צבאיים אל אנשי המיזם כדי להיעזר במומחים החברים בו. פוגודה מקווה כי בעתיד יוכל שיתוף הפעולה להפוך לרשמי.

במיזם טיפלו גם במקרים רפואיים שהצריכו הסתכלות רחבה יותר. באחד מהם הגיע חייל עם פריחה לאחר שחיילים לנו בשטח ונעקצו. בהמשך התברר כי מדובר בעקיצות קרציות וכי החייל חלה בבורליה. הגורמים האפידמיולוגיים בצה"ל עורבו, החייל טופל ושאר חבריו נבדקו.

למרות הביקוש, פוגודה מבהירה כי המיזם אינו מסוגל לתת מענה לכל בעיה רפואית. הטיפול מיועד ללוחמים ומתמקד במקרים חריפים ודחופים שבהם נדרש פתרון מהיר, ולא בבעיות כרוניות או בטיפולים מתמשכים.

"היינו מאוד רוצים לעזור לכל החיילים, אבל אין לנו אפשרות - אנחנו נטבע", היא אומרת.

עד כה טופלו באמצעות המיזם יותר ממאה מקרים, ולהערכת פוגודה המספר כבר מתקרב למאתיים. מאחורי מאות הרופאים פועלים גם סטודנטים לרפואה, אחיות ומתנדבים נוספים שמסייעים בקבלת הפניות ובסינונן.

מבחינת פוגודה, הכול נועד לפתור בעיה אחת פשוטה: כאשר לוחם יוצא מהשטח ל־24 או 48 שעות, אין לו חודשים להמתין לתור. מאות הרופאים שהצטרפו למיזם מבקשים לוודא שבחלון הזמן הקצר הזה, לפחות דבר אחד לא יחסר לו - רופא שמוכן לקבל אותו.