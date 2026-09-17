טקס מיוחד התקיים אמש (רביעי) להנחת אבן פינה לבית חנן פורת שיוקם בגוש עציון בסיוע משרד ההתיישבות וישמש כאתר מורשת.

באירוע השתתפו ראש המועצה האזורית גוש עציון, שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק, השר לשעבר אורי אריאל, הרב יעקב מידן ומכובדים נוספים.

במהלך הערב סיפרו מוקיריו של חנן פורת ז"ל אודות חייו והביעו געגוע עמוק לעשייתו ולמורשתו. חנן פורת, שהיה ממקימי ישיבת הר עציון, בית ספר שדה כפר עציון וגוש אמונים, נבחר לשמש כנושא המרכזי לשנת תשפ"ז בחינוך הממלכתי-דתי.

שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק: "חנן היה עבורי מורה דרך לעשייה הציבורית, שלימד אותנו לחלום על גאולת הארץ ולהגשים אותה, וגם לזעוק ולהתאבל על חטא נטישת הארץ ולחתור כל העת לתיקון החטא הזה. מרגש במיוחד להניח אבן פינה לבית שישא את שמו, ביום האזכרה שלו, ובמקום בו חזונו ממשיך לצמוח לנגד עינינו.

בית חנן יהיה בית למורשתו, אבל המורשת האמיתית שלו נמצאת בהתיישבות הפורחת, בתורה ובאהבת הארץ שהוא נטע בדורות שלמים. אשרינו שזכינו ללמוד ממנו, ולהמשיך בדרכו", הוסיפה.

ראש המועצה האזורית גוש עציון ירון רוזנטל, הוסיף: נפרדנו מחנן לפני 15 שנה ומורשתו עדיין איתו ואנחנו מנסים ללכת בצעדי הענק שהותיר לנו. הקמת בית חנן פורת היא גם חלק מהנצחת מורשתו, אבל גם חלק מהזיכרון שיש לנו, מהו כוכב הצפון שיש לנו ומה הכיוון נכון כדי שנוכל אנחנו ובנינו וכל זרעינו להמשיך ללכת בדרכו. אנו מודים למשרד ההתיישבות ולשרה אורית סטרוק על התקציב המכובד והשותפות בבניית בית חנן פורת".