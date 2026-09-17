נתניהו בטקס מצטייני שב"כ צילום: לע"מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר היום (חמישי) בטקס מצטייני השב"כ לשנת 2025, שנערך בבית הנשיא, כי ישראל ממשיכה לבוא חשבון עם מחבלי 7 באוקטובר.

"אף אחד לא חסין, ואתם מבצעים את זה הלכה למעשה. אנחנו גם באים חשבון עם הרוצחים האלה שרצחו את בני עמנו, את בנותינו, את נשותינו וילדינו בשבעה באוקטובר. ואנחנו באים חשבון עם מי שעוד נשאר, ולא נשארים הרבה כי אנחנו מטפלים בהם".

"יש עוד עבודה להשלים, ואנחנו נשלים אותה. אנחנו נחסל את החמאס. ואנחנו נכריע קודם כל את המשטר באיראן. אנחנו נפיל אותו. הוא יפול. אנחנו גם נטפל בחיזבאללה וגם הוא יפול", הוסיף נתניהו.

לדבריו "ביהודה ושומרון היו אלף סיכולים. זאת אומרת אלף ניסיונות לרצוח את בני עמנו, והצלחות פנומנליות. ההצלחות האלה באו בזכות העבודה שלכם ושילוב הזרועות עם צה"ל וכל זרועות הביטחון".

ראש השב"כ דוד זיני אמר כי "למתכנני הטבח, למבצעיו, ולכל מי שנתן ידו לחילול כבודה ודמה של מדינת ישראל, ולכל מי שחפץ בהשמדתנו, יש לנו מסר אחד בלתי מתפשר - אין מקום בעולם שהוא רחוק מדי, אין מחילה, ואין תאריך תפוגה.

רדפנו, אנחנו רודפים, ונמשיך לרדוף אתכם עד אחרון המשתתפים. ידה הארוכה והנחושה של מערכת הביטחון הישראלית תשיג את כל מי שפגע בנו - בעומק המנהרות, במפקדות המסתור, ובכל פינה על פני הגלובוס. זוהי חובתנו הקדושה לאומה ולאנושות", הוסיף זיני.

הנשיא יצחק הרצוג התייחס לתקופת הבחירות. "אנשי הארגון נדרשים לבצע כמה מהמשימות המורכבות והרגישות ביותר במדינה ובתוכן השמירה על סדרי המשטר הדמוקרטיים. אנחנו בעיצומה של תקופת בחירות. לשב"כ חלק קריטי בתהליך המורכב והעדין הזה שהוא לא פחות מנשמת אפה של הדמוקרטיה. הקשר של השב"כ עם ועדת הבחירות והמשטרה הכרחי על מנת להבטיח את תקינות התהליך. מהיכרותי את השב"כ, אני בטוח שתשלימו את המשימה על הצד הטוב ביותר במקצועיות הרבה ביותר".