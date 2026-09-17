תיעוד: מעצר מחבל תנזים בשכם צילום: דוברות המשטרה

בפעילות מבצעית משותפת ומורכבת בהובלת חטיבת שומרון, בשילוב זרועות הדוק עם שירות הביטחון הכללי (שב"כ), פשטו אמש לוחמי יחידת העילית המסוערבת "הגדעונים" (יחידה 33) מלהב 433 על מחנה הפליטים בלטה, במטרה לאתר וללכוד מבוקש בכיר.

הכוח הגיע באופן סמוי אל המבנה שבו שהה החשוד - פעיל תנזים כבן 35, תושב כפר קליל, המוגדר במערכת הביטחון כפעיל רגיש בעל נגישות גבוהה לאמצעי לחימה.

עם פריצת הלוחמים לתוך המבנה וזיהויו המהיר של המבוקש, החל המחבל להפגין התנגדות אקטיבית לכוח וניסה להימלט מן המקום. בתגובה מיידית, נחושה ומדויקת, ביצעו לוחמי היחידה ירי ממוקד לעבר פלג גופו התחתון של המבוקש כדי למנוע את בריחתו ולנטרל את הסכנה.

המחבל נורה ברגליו, נוטרל ונאזק במקום. לאחר שקיבל טיפול רפואי ראשוני על ידי הפרמדיקים של הכוח בשטח, הוא הועבר להמשך טיפול וחקירה במתקני שירות הביטחון הכללי. לכל אורך הפעילות הדרמטית בלב המחנה, לא נרשמו נפגעים בקרב כוחותינו.