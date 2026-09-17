מירי מסיקה - אבינו מלכנו (Live)

הזמרת מירי מסיקה משיקה ברקע עשרת ימי תשובה ביצוע חי לתפילת "אבינו מלכנו", שצולם והוקלט במסגרת אירוע ביוזמת משרד המורשת.

לרגל פרסום הביצוע התייחסה מסיקה לזהותה היהודית והישראלית ולמשמעות שקיבלה עבורה התפילה בתקופה האחרונה.

"מאז שהייתי ילדה אני מאוד גאה להיות יהודייה וישראלית. חשבתי שזו מתנה ענקית וזכות גדולה. לא חלמתי שאחיה בתקופה בה מופצות עלילות דם אנטישמיות מכל עבר, כמו בתקופות הכי חשוכות בהיסטוריה", סיפרה.

לדבריה, דווקא על רקע התקופה התחזק עבורה החיבור לזהות היהודית: "אבל עדיין מרגיש לי שלא רק שאנחנו לא בורחים מהזהות היהודית והישראלית שלנו, אנחנו נאחזים בה עוד יותר חזק. המילים האלה -'חמול עלינו ועל עוללינו וטפינו', קיבלו אחרי השבעה באוקטובר משמעות עוד יותר חזקה עבורי".

מסיקה חתמה בתפילה לקראת השנה החדשה: "אז לשנה החדשה, התפילה המלאה, בברכת שנה טובה, שנה של אור, שלום וביטחון, שנדע לסלוח, להישאר מאוחדים וטובים אחד כלפי השני, והאחדות הזו תגן עלינו מפני כל אויב".