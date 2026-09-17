הדלפה חריגה של תיעוד וידאו מתוך קבוצת הווטסאפ הפנימית של צוות לשכת ח"כ חנוך מילביצקי שהגיע למקום לא ריאלי בפריימריז של הליכוד .

בסרטון, נשמע חבר הכנסת כשהוא נוזף בחריפות רבה בעוזריו ובעובדי לשכתו, כשהוא מאשים אותם בזלזול, בהתעלמות ממושכת ובהיעדר מחויבות מקצועית.

"שלום לכולם, שנה טובה, 20:21 ועד עכשיו אני לא יודע מי בא איתי מחר", פתח מילביצקי את דבריו. "אני שמח שלכולכם יש תוכניות, ואני גם שמח שאף אחד מכם לא מוצא ולא חושב שנכון לענות לי אחרי כל כך הרבה זמן. כל אחד יש לו את התוכניות שלו, במקום לבדוק מה קורה איתכם ומה קורה איתי".

ההתעלמות המתמשכת מצד צוות הלשכה הובילה את חבר הכנסת להציב אולטימטום מפורש ואיום ישיר בסיום העסקתם המיידי. "עכשיו אתם אפילו לא עונים לי, אז אם לא בא לכם לעבוד ואתם לא מרגישים מחויבים - זה מצוין. בואו נסיים כולנו ב-30 בספטמבר, כולכם הולכים הביתה, רוצים? אני אביא מישהו, אם אני אחשוב שאני צריך, שיהיה לי צמוד ושאני אוכל להיעזר בו לחודש-חודש וחצי שנשאר לי. בואו, בבקשה, רק תגידו לי את זה".

בתגובה לסרטון שהודלף מסרה הדוברת של מילביצקי: "הסרטון המדובר הוא אחד מסרטונים רבים ותכתובת ענפה שמתנהלת כבר מעל ארבע שנים בקבוצה פרטית של צוות הלשכה. עצוב שיש מי שחשב שנכון להוציא סרטון מהסוג הזה. הפצתו לציבור אינה משנה דבר מהעובדות ובוודאי שאינה יכולה למחוק עשייה של קדנציה שלמה. דווקא מתוך הטענות ניתן לראות עד כמה חנוך בוס מתחשב ועובד בשיתוף פעולה מלא עם הצוות שלו. בנימה אישית, יום הכיפורים בפתח - מי שהדליף או הדליפה את הסרטון צריך להתבייש בעצמו".