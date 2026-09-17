לפעמים כל מה שצריך כדי להצית ויכוח פוליטי בניו יורק הוא פיתה אחת.

מסעדת שיפקה (Shifka), שפועלת במנהטן ומזוהה עם המטבח הישראלי והים-תיכוני, מצאה את עצמה במרכזה של סערה ברשתות החברתיות. הסיבה לא הייתה הצהרה פוליטית, דגל ישראל או אירוע תמיכה בישראל - אלא מנה שהצטרפה לתפריט: עראייס.

על פי דיווח של רשת Al Araby TV, סרטון שפרסמה המסעדה ובו הוצגה המנה עורר גל תגובות מצד גולשים ופעילים פרו-פלסטינים, שטענו כי מדובר בדוגמה נוספת למה שהם מגדירים כניסיון לייחס מאכלים ערביים, פלסטיניים ומזרח-תיכוניים למטבח הישראלי.

ב-Al Araby אף העניקו לסיפור כותרת חריפה: "'גניבה של מנה נוספת' - מסעדה ישראלית בניו יורק מוסיפה עראייס לתפריט ומעוררת זעם". בדיווח נטען כי הסרטון החזיר למרכז השיח את המחלוקת סביב הזהות והמקור של מאכלים הנפוצים ברחבי המזרח התיכון.

אלא שבחינה של המסעדה עצמה מציגה תמונה מורכבת יותר. בתפריט הרשמי של Shifka מופיעה מנת עראייס במחיר 17 דולר, המורכבת מבשר בקר, בצל מקורמל וטחינה-יוגורט. באתר הרשמי של המקום היא אינה מוגדרת כמנה ישראלית, והמסעדה עצמה מתארת את האוכל שהיא מגישה כ"אוכל רחוב ים-תיכוני".

גם סיפור הקמת המקום מלמד שהזהות הקולינרית שלו אינה חד-ממדית. המסעדה נפתחה באוקטובר 2025 ב-324 Bowery, כמיזם של הצוות שעומד מאחורי המסעדה Sami & Susu.

אחד מבעלי המקום, אמיר נתן, שנולד וגדל בבאר שבע, הסביר בעבר בריאיון ל-New York Jewish Week כי אף שההשפעה הישראלית על המקום ברורה, המטבח שואב השראה ממגוון מסורות ומקומות.

"זה לא רק ישראלי", אמר נתן, והצביע בין היתר על שילובים של צזיקי, קבב בהשפעה רומנית ותבלינים תימניים.

באותו ריאיון סיפר נתן כי במהלך ההכנות לפתיחת שיפקה יצאו אנשי המסעדה למסע קולינרי בישראל, שכלל בין היתר ביקור במסעדות ערביות, בעכו ובמסעדה דרוזית בצפון. לדבריו, המטרה הייתה להיחשף למגוון התרבויות והטעמים שמרכיבים את המטבח האזורי.

וזו גם לא הפעם הראשונה שהזהות הישראלית של בעלי המקום פוגשת את המתיחות ברחובות ניו יורק. נתן סיפר בעבר כי Sami & Susu, המסעדה שממנה צמחה שיפקה, ספגה כתובות גרפיטי במהלך המלחמה. במקביל, לדבריו, לאחר 7 באוקטובר נרשמה עלייה במספר הלקוחות היהודים שהגיעו למקום.

למרות הסערה הנוכחית, שיפקה דווקא נמצאת בתקופה של התרחבות. בחודש יולי דווח ב-Time Out New York כי היא נבחרה להיות אחת המסעדות שיפעלו ב-The Market Hall, מתחם אוכל חדש המתוכנן להיפתח במנהטן.

כך הפכה מנה של בשר בתוך פיתה לעוד זירה בוויכוח רחב בהרבה על אוכל, זהות ולאומיות. מבחינת המבקרים ברשת מדובר במאכל ערבי שהופעתו במסעדה המזוהה כישראלית מעוררת התנגדות; מבחינת אנשי המסעדה, מדובר במטבח ים-תיכוני שנבנה מלכתחילה משילוב של מסורות והשפעות.

ובניו יורק של 2026, מתברר, אפילו עראייס יכול להפוך לסיפור פוליטי.