העולם הקולינרי עשה קפיצת מדרגה, והיום אנחנו יכולים לחוות מטבחי עילית גם בגרסה כשרה למהדרין.

שף קונדיטור ישראל דדון מציע סלט שאולי זה נראה כלפי חוץ כסלט פשוט, אך זוהי גרסה כשרה לסלט ליאזון צרפתי שיכולה להשתלב יפה גם כמנה עיקרית.

מצרכים:

3 יחידות קבנוס

חופן עלי רוקט חופן עלי רוקולה

חופן עלי גרגיר נחלים

חסה אייסברג או כל חסה אחרת שאתם אוהבים

יוגורט טבעוני

קוויאר מולקולרי כשר (ניתן למצוא של חברת סודות האוקיינוס)

שמן זית איכותי

מיץ מליים או פינגר ליים אחד



אופן ההכנה:

אין צורך אפילו בסכין - פשוט קורעים את העלים לתוך קערה .

חותכים את הקבנוס לחתיכות באורך של 3 ס"מ ומערבבים .

מוסיפים בעדינות את היוגורט הטבעוני מלמעלה. להיזהר לא להציף את הסלט, אלא רק לתת עיטוף יפה .

מפזרים מלמעלה את הקוויאר המולקולרי .

סוחטים בעדינות את הליים, או הפינגר ליים, מעל לסלט .

מגישים - והרי לכם סלט צרפתי בסגנון ליאזון .

ספרו לנו איך הצליח לכם וצרפו תמונה. מבין השולחים נבחר אחד או שניים שייצאו לארוחה זוגית, מתנת מדור האוכל של ערוץ 7.