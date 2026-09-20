הנה קינוח שכמעט ואין בו מאמץ: בננה שלמה שנאפית בתנור עד שהיא מתרככת ומזהיבה, ומוגשת עם יוגורט קר ופיסטוקים קצוצים לקראנצ' מפתיע.

מצרכים:

בננה אחת

חצי לימון

קינמון טחון

2 כפיות סירופ מייפל

כף יוגורט

פיסטוקים קצוצים



אופן ההכנה:

חוצים את הבננה לאורכה, כשהקליפה עדיין עליה .

מניחים את שני החצאים בתבנית מרופדת בנייר אפייה, מזלפים מעל מעט מיץ לימון ומפזרים קינמון לפי הטעם .

אופים בתנור שחומם מראש ל-180 מעלות במשך כ-15 דקות, או עד שהבננה רכה ומזהיבה .

מוציאים מהתנור ומעבירים לצלחת .

מזלפים מעל מייפל ומגישים עם יוגורט ופיסטוקים קצוצים

המתכון באדיבות מחלקת התזונה של חברת מוצרי החשמל Teka

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